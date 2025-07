La Rioja es la comunidad con los salarios más bajos en relación con su riqueza

Pío García Logroño Viernes, 25 de julio 2025, 07:23 Comenta Compartir

El incremento del salario mínimo interprofesional ha permitido elevar en los últimos años el listón de los sueldos, lo que se refleja de manera evidente en las gráficas, pero los datos demuestran que todavía siguen siendo bajos. La encuesta de costes salariales que esta semana ha publicado el INE revela que en La Rioja esta tendencia, lejos de rectificarse, parece agudizarse con los años, especialmente si lo comparamos con las regiones vecinas. La casuística puede resultar casi infinita, pero en líneas generales trabajar en la otra orilla del Ebro supone llevarse más alegrías a final de mes. El País Vasco y Navarra ocupan respectivamente el segundo y el cuarto lugar en la clasificación de las comunidades autónomas según los salarios que reciben sus empleados: 30.839 euros en el caso de Euskadi y 29.661 en el del territorio foral. Están lejos de Madrid, la región con el salario medio más pimpante (33.484 euros anuales), pero más aún de La Rioja. La autonomía con capital en Logroño ocupa el noveno puesto en el ranking nacional, con 25.044 euros anuales. Por debajo de la media española, que supera los 27.500 euros.

Aunque los vecinos del Norte, con sus particularidades fiscales, siempre salen más guapos en las fotografías, La Rioja también pierde en la comparación con Aragón. Aguas abajo del Ebro, el salario anual medio supera en casi 1.600 euros al que se percibe entre Haro y Alfaro. La situación es más pareja en relación con Castilla y León, aunque en este caso La Rioja gana por 500 euros.

En cualquier caso, todas las regiones han experimentado un incremento en los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia y probablemente gracias a las sucesivas alzas del salario mínimo, que llevaba años congelado por debajo de los 700 euros mensuales. Desde el año 2008, cuando estalló la burbuja financiera, el salario medio riojano ha ido oscilando entre los 20.000 y los 21.000 euros y solo a partir del año 2022 ha iniciado una vía ascendente que, de momento, le ha permitido cruzar la frontera de los 25.000 euros anuales.

Un movimiento similar se aprecia en todas las regiones. En la última década, el salario medio en La Rioja ha crecido el 17%, pero la brecha incluso se ha aumentado con algunas comunidades vecinas: en este mismo tiempo, los sueldos navarros se han incrementado en un 20% y los aragoneses, en un 21,3%. En un porcentaje similar han prosperado los salarios cántabros, que en diez años han superado a los riojanos: si en 2015, un trabajador medio de Logroño se embolsaba al año 550 euros más que uno de Santander, en 2025 las tornas se han invertido y los cántabros se han colocado casi cien euros por encima.

Aunque el INE no llega a tanto, es posible cruzar dos de sus estadísticas y poner en relación dos cifras significativas: el sueldo medio y el PIB per cápita. Es una operación que en ocasiones se suele hacer con los países y que sirve, entre otras cosas, para conocer si la riqueza de un territorio tiene un reflejo fiel en los salarios que perciben sus trabajadores. A falta de considerar otros indicadores que también deberían tenerse en cuenta, como el de la productividad, La Rioja aparece como la región cuyo salario medio está más lejos de su PIB (Producto Interior Bruto) per cápita: el 76,29%. Cantabria, por seguir con el ejemplo anterior, es una región más pobre que La Rioja, en términos relativos, y sin embargo sus trabajadores reciben mayores salarios. Lo mismo sucede con Asturias. En el caso de las regiones del sur –singularmente Andalucía o Extremadura–, aunque sus sueldos son menores que los riojanos, también lo es, y en mucha mayor proporción, su PIB per cápita.

Peso del sector servicios

«Estamos, una vez más, ante la evidencia de que salarios y beneficios empresariales no discurren a la misma velocidad en La Rioja», sentencia Isabel Blanco, secretaria de Empleo de UGT. Blanco advierte que la competencia con empresas del entorno que tienen salarios «visiblemente más altos», como sucede con las instaladas en País Vasco y Navarra, provoca «fugas de talento en busca de mejores oportunidades laborales al otro lado del Ebro».

Desde CCOO, su secretario de Acción Sindical y Comunicación, Fernando Galán, apunta alguna posible razón de esta dolorosa brecha: «Estamos pagando el precio de la desindustrialización de La Rioja -señala-. Los puestos de trabajo que se crean suelen ser en el sector servicios, como en la hostelería, y eso supone sueldos más bajos». Las cifras del INE le dan, al menos en este punto, la razón. La diferencia de salarios medios por sectores resulta relevante. En la industria supera los 27.100 euros, en la construcción se queda en los 25.584 y en el sector servicios apenas supera los 24.200. «Muchas empresas se han deslocalizado y esas son las que más riqueza generan y las que concentran los mayores salarios y la mayor estabilidad», indica Galán. Para CCOO resulta urgente la adopción de políticas que incidan en la industrialización de La Rioja.

Por su parte, Isabel Blanco (UGT) lamenta que haya sectores, «como residencias privadas, transporte de mercancías o industria del champiñón», con salarios congelados desde hace años y hace un llamamiento a la «responsabilidad empresarial» para «equilibrar la riqueza».