LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una transeúnte se protege del sol con un paraguas. Juan Marín

La Rioja, en alerta roja por calor este domingo

La Aemet lanza su aviso más extremo para la ribera del Ebro por temperaturas que pueden llegar hasta los 43 grados

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:53

La segunda ola de calor del verano se prolonga ya durante dos semanas, pero este domingo ha llegado con una novedad. Es la primera vez en todo este largo periodo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanza un aviso de color rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas en La Rioja. Lo hace para la ribera del Ebro ante las expectativas de que los termómetros puedan llegar hasta los 43 grados en esa zona.

El aviso se extiende desde las 11.00 horas de este domingo hasta las 21.00 horas y, según las previsiones de la agencia, se podrían alcanzar los 43 grados en La Rioja Baja, los 42 en el entorno de Logroño y los 41 en La Rioja Alta. Se daría así continuidad a una jornada, la del sábado, que ya dejó elevados registros en la región. No en vano, más de la mitad de las estaciones de la Aemet en la comunidad autónoma contabilizaron valores superiores a los 40 grados. En Alfaro, por ejemplo, se alcanzaron los 41,2, mientras que Logroño se quedó en unos igualmente asfixiantes 40,7. Cenicero y Nájera no estuvieron muy lejos de esos guarismos.

Tormentas

Además de la alerta roja por altas temperaturas en la ribera del Ebro, La Rioja acumula dos avisos más para este domingo. Ambos son de color amarillo y se establecen para la sierra. Uno es también por calor, ya que se esperan máximas de hasta 35. El otro es por tormentas y se establece a partir de las 14.00 horas (hasta las nueve de la noche). «Existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual», se expone en la alerta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un logroñés de 17 años muere mientras se bañaba en el pantano de Alloz
  2. 2

    La receta riojana que convence a los residentes de Medicina y Enfermería
  3. 3

    Historia de una escalera sin historia
  4. 4 Cerrada al baño la piscina municipal de Alfaro por aparición de excrementos
  5. 5

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  6. 6

    El corazón de Kenia late en Torrecilla
  7. 7

    Uno de cada tres residentes en La Rioja de entre 20 y 35 años nació en el extranjero
  8. 8 La Rioja vuelve a máximas de 41 grados en un sábado abrasador
  9. 9 Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño
  10. 10

    El Tudelano se muestra más equipo que la SD Logroñés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Rioja, en alerta roja por calor este domingo

La Rioja, en alerta roja por calor este domingo