La Rioja, en alerta roja por calor este domingo

Iñaki García Logroño Domingo, 17 de agosto 2025, 09:53 Comenta Compartir

La segunda ola de calor del verano se prolonga ya durante dos semanas, pero este domingo ha llegado con una novedad. Es la primera vez en todo este largo periodo que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lanza un aviso de color rojo (riesgo extremo) por altas temperaturas en La Rioja. Lo hace para la ribera del Ebro ante las expectativas de que los termómetros puedan llegar hasta los 43 grados en esa zona.

El aviso se extiende desde las 11.00 horas de este domingo hasta las 21.00 horas y, según las previsiones de la agencia, se podrían alcanzar los 43 grados en La Rioja Baja, los 42 en el entorno de Logroño y los 41 en La Rioja Alta. Se daría así continuidad a una jornada, la del sábado, que ya dejó elevados registros en la región. No en vano, más de la mitad de las estaciones de la Aemet en la comunidad autónoma contabilizaron valores superiores a los 40 grados. En Alfaro, por ejemplo, se alcanzaron los 41,2, mientras que Logroño se quedó en unos igualmente asfixiantes 40,7. Cenicero y Nájera no estuvieron muy lejos de esos guarismos.

Tormentas

Además de la alerta roja por altas temperaturas en la ribera del Ebro, La Rioja acumula dos avisos más para este domingo. Ambos son de color amarillo y se establecen para la sierra. Uno es también por calor, ya que se esperan máximas de hasta 35. El otro es por tormentas y se establece a partir de las 14.00 horas (hasta las nueve de la noche). «Existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual», se expone en la alerta.