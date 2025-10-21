La Rioja acumula un trimestre de sequía, sin apenas lluvias desde julio

Nunca llueve a gusto de todos y en periodos cada vez más habituales ni siquiera lo hace. Las nubes grises en el horizonte y los ... suelos mojados empiezan a ser una novedad en La Rioja en un otoño que, desde finales de septiembre ha mudado a primaveral, con cielos azules, temperaturas más que suaves... Y sequía. La falta de precipitaciones avanza ya hacia su tercer mes consecutivo.

De hecho, según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología en Logroño-Aeropuerto, la comunidad puso fin este pasado domingo a 27 jornadas seguidas sin gota de agua. La ruptura de la inquietante estadística tampoco fue para emocionarse, apenas se recogieron 1,4 litros en la estación ubicada en Agoncillo (6,2 se registraron en Alfaro y 3,6 en Haro) y 0,2 en la madrugada de ayer. Esa es la suma total, 1,6 litros por metro cuadrado, de las precipitaciones en lo que llevamos de octubre, un mes que a falta de 11 días para expirar acumula un déficit de 35,4 litros frente a sus valores históricos habituales (37 litros por metro cuadrado), en una tendencia que calca a lo sucedido ya en agosto y septiembre. El primero tan solo dejo 2,8 litros (18,2 por debajo de su media) en los cuatro días donde las nubes dejaron su huella, eso sí, muy rácana: 0,6 litros el día 12, un litro el día 25, 0,1 el 27 y 1,1 el 31. Las mismas jornadas con lluvia, cuatro, dejó septiembre –0,3 litros el día 10, 2,0 el 20, 0,5 el 21 y 0,6 el 22– para un total de 4,4 litros por metro cuadrado, a 21,6 de lo esperable según los registros históricos de la Aemet en la estación de Logroño-Aeropuerto.

Así pues, La Rioja acumula casi un trimestre de sequía con solo 8,8 litros por metro cuadrado entre el 1 de agosto y el 20 de octubre, 75,2 por debajo de la media histórica, tras un año muy generoso en la primavera –64,6 litros en marzo (su media es de 26), 58,7 en abril (46) 48,2 en mayo (47)– pero que empezó a torcerse en la segunda parte del verano –60,6 en junio (44), 27 en julio (30) y los mencionados 2,8 en agosto (21) y que se ha desplomado en el otoño.

Más calor y riesgo de chubascos

El futuro inmediato, además, no presagia un cambio de tendencia radical. La Aemet pronostica para hoy en La Rioja cielo nuboso con probabilidad de lluvias o chubascos preferentemente en la Ibérica y temperaturas máximas en ligero aumento, que mañana escalarán hasta los 26 grados en Calahorra, los 25 en Logroño y los 24 en Haro, para a partir del viernes y durante todo el fin de semana, en el que hay posibilidad de nuevos chubascos, retornar a los 16-18 grados en la capital riojana, donde las mínimas oscilarán entre los 5 y los 7 grados.

La situación de prolongada sequía se aprecia evidentemente en los pantanos de la región. Los cuatro que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro –Mansilla, Pajares, González Lacasa y Enciso– albergan en la actualidad 73,19 hectómetros cúbicos, el 40,01% de su capacidad total de 182,923. Pese a otra pérdida semanal, en concreto de 1,948 hectómetros cúbicos, la reserva hídrica riojana se encuentra mejor que hace un año (71,997 hectómetros, al 39,35%), en parte porque el pantano de Enciso, aún en su fase de llenado, acumulaba solo 8,744; es decir 16,087 menos que hoy. El dato actual también mejora la estadística del último lustro, que concede 67,683 hectómetros cúbicos a la reserva de agua riojana a estas alturas de octubre.

Según el último informe de la CHE, Mansilla albergaba ayer 22,641 hectómetros cúbicos (33,4%); Pajares, 18,679 (53,1%); el González Lacasa, 7,039 (21,4%); y Enciso, 24,831 (52,8%).