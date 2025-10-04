La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio

The Real Green Food, el grupo empresarial navarro-riojano del sector de la alimentación que hace cuatro años adquirió este nombre en detrimento de Riberebro, ... aspira a seguir creciendo, ganar músculo y aumentar su negocio con otro tipo de producto, en este caso los encurtidos. En las últimas fechas ha realizado una oferta para adquirir la empresa Aceitunas Sarasa, que ha presentado un concurso de acreedores voluntario tras declarar pérdidas el año pasado de unos cuatro millones.

Esta firma de encurtidos, con plantas en Navarra (Andosilla y Cárcar) y Badajoz (Almendralejo), cuenta con unos 110 trabajadores y la intención de The Real Green Food es asumir en torno a 92, muchos de los cuales tienen fijada la residencia en La Rioja Baja. Y es que, aunque la sede del grupo está en la localidad navarra de Villafranca, es en nuestra comunidad autónoma donde cuenta con la mayor parte de las instalaciones productivas, cuatro, y de la plantilla, porque 650 del total de 850 trabajadores de la compañía están en Autol dedicados al cultivo del champiñón y a su comercialización a través de la marca Ayecue.

Gvtarra, JA'E o The Real ChampiON son otras marcas de este grupo empresarial que ahora decide hacer una oferta para adquirir la unidad productiva de Sarasa y dar continuidad a la empresa de aceitunas pero también para hacerse cargo del pasivo, mantener el empleo y dar un impulso a la actividad con inversiones importantes. En este sentido, el plan inversor de The Real Green Food va más allá y en Germinados de Compost, la otra planta que tiene en Navarra –en Lodosa–, desembolsará 2,5 millones entre este año y el próximo para mejorar las instalaciones y túneles de producción y comprar nueva maquinaria.

The Real Green Food invertirá 2,5 millones en su planta de compost de Lodosa y beneficiará a los champiñoneros riojanos

Germinados del Compost se dedica a producir compost de alta calidad para el cultivo del champiñón fresco a través de materias primas seleccionadas y procesos de fermentación, pasteurización y acondicionamiento. Produce alrededor de 50.000 toneladas y sus principales clientes son empresas de la zona dedicada al cultivo del champiñón fresco.

El impacto de estas inversiones mantiene el empleo actual de la planta de Lodosa así como de sus clientes riojanos, en municipios como Pradejón, «que en su conjunto suman más de 900 empleos directos», destacan desde The Real Green Food, que trabajan con alrededor de ochenta variedades diferentes de productos vegetales.

La facturación anual del grupo ascendió a unos 85 millones de euros el año pasado y para este 2025 se prevé un crecimiento de cinco millones. Un 20% de esas ventas de 2024 tuvieron como destino el mercado internacional, principalmente a Europa pero también a Estados Unidos y a Latinoamérica.