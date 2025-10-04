LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel anuncia el fin de los bombardeos en Gaza
Trabajadores de The Real Green Food en una de las plantas de champiñón que el grupo tiene en Autol. LR

La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio

La firma navarro-riojano, con cuatro plantas en Autol y 650 operarios, se compromete a mantener la actividad de la empresa de encurtidos y a 92 operarios

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:40

Comenta

The Real Green Food, el grupo empresarial navarro-riojano del sector de la alimentación que hace cuatro años adquirió este nombre en detrimento de Riberebro, ... aspira a seguir creciendo, ganar músculo y aumentar su negocio con otro tipo de producto, en este caso los encurtidos. En las últimas fechas ha realizado una oferta para adquirir la empresa Aceitunas Sarasa, que ha presentado un concurso de acreedores voluntario tras declarar pérdidas el año pasado de unos cuatro millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  3. 3

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  4. 4

    Operado en Valdecilla un niño de 4 años tras ser mordido en el cuello por un perro en Vizcaya
  5. 5

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  6. 6 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  7. 7

    ¿Qué piden los médicos riojanos? Los motivos que les han llevado a la huelga
  8. 8 El Ciudad de Logroño tiene patrocinador principal: Dicorpebal
  9. 9 UGT y CC OO de La Rioja se unen a la huelga nacional del 15 de octubre en solidaridad con Gaza
  10. 10

    Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio

La antigua Riberebro hace una oferta por Aceitunas Sarasa para aumentar su negocio