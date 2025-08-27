Capellán se reunirá el 1 de septiembre con los portavoces de los grupos parlamentarios En el encuentro institucional, que se desarrollará en la Cámara regional, abordarán el inminente inicio del curso parlamentario, entre otras cuestiones

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, durante su intervención en la Cámara regional, en una imagen de archivo.

EFE Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:53

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunirá el próximo lunes, 1 de septiembre, con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, PP, PSOE, Vox y Podemos-IU, en la Cámara regional.

Así se lo ha transmitido este miércoles a la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, durante el encuentro institucional que han mantenido para abordar, entre otras cuestiones, el inminente inicio del curso parlamentario.

Al término de la reunión, Fernández Cornago se ha puesto en contacto con los cuatro portavoces parlamentarios para trasladarles la propuesta del jefe del Ejecutivo riojano y explicarles la dinámica que seguirá la ronda de encuentros.

Las reuniones comenzarán a las 9.00 horas y, al igual que el pasado año, el orden atenderá a criterios de representación parlamentaria, comenzando de menor a mayor. Esto implica que Capellán se citará primero con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno y después, con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda. A él le seguirá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García y, por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso.

Al término de cada encuentro, los portavoces se dirigirán a la Sala de Prensa para atender a los medios de comunicación. Y una vez finalicen las reuniones y las declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno de La Rioja comparecerá en el Claustro Alto del Parlamento para realizar un balance de los encuentro mantenidos con los cuatro portavoces.