LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, durante su intervención en la Cámara regional, en una imagen de archivo. Sonia Tercero

Capellán se reunirá el 1 de septiembre con los portavoces de los grupos parlamentarios

En el encuentro institucional, que se desarrollará en la Cámara regional, abordarán el inminente inicio del curso parlamentario, entre otras cuestiones

EFE

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:53

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, se reunirá el próximo lunes, 1 de septiembre, con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, PP, PSOE, Vox y Podemos-IU, en la Cámara regional.

Así se lo ha transmitido este miércoles a la presidenta del Parlamento riojano, Marta Fernández Cornago, durante el encuentro institucional que han mantenido para abordar, entre otras cuestiones, el inminente inicio del curso parlamentario.

Al término de la reunión, Fernández Cornago se ha puesto en contacto con los cuatro portavoces parlamentarios para trasladarles la propuesta del jefe del Ejecutivo riojano y explicarles la dinámica que seguirá la ronda de encuentros.

Las reuniones comenzarán a las 9.00 horas y, al igual que el pasado año, el orden atenderá a criterios de representación parlamentaria, comenzando de menor a mayor. Esto implica que Capellán se citará primero con la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno y después, con el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Ángel Alda. A él le seguirá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Javier García y, por último, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso.

Al término de cada encuentro, los portavoces se dirigirán a la Sala de Prensa para atender a los medios de comunicación. Y una vez finalicen las reuniones y las declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno de La Rioja comparecerá en el Claustro Alto del Parlamento para realizar un balance de los encuentro mantenidos con los cuatro portavoces.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  2. 2 Un tabernero riojano con mucha escuela
  3. 3

    A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
  4. 4 Una furgoneta atraviesa una barandilla y termina empotrada contra un edificio en la calle de abajo en Haro
  5. 5

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  6. 6

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  7. 7 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  8. 8

    Cornago, declarado zona catastrófica tras el incendio de Valdeperillo
  9. 9

    Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
  10. 10 La Rioja envía una dotación de bomberos forestales a los incendios de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Capellán se reunirá el 1 de septiembre con los portavoces de los grupos parlamentarios

Capellán se reunirá el 1 de septiembre con los portavoces de los grupos parlamentarios