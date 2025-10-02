LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aspecto que presentaba este miércoles el embalse González Lacasa, que está a solo el 24,3% de su capacidad total. J.E.

Cierre de un año hidrológico en positivo en La Rioja pese a los tres últimos meses de sequía

Los 502,8 litros por metro cuadrado registrados en los últimos doce meses superan en 96,8 el valor normal, pese a los solo 6,2 de agosto y septiembre

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:28

Irregular, pero en definitiva el tercero más generoso de la última década en su registro global. El año hidrológico 2024-2025 se acaba de despedir ... en La Rioja, lo hizo el martes 30 de septiembre, en positivo. En concreto, según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Logroño-Agoncillo, con una tasa del 23,8% por encima de los valores históricos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

