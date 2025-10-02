Cierre de un año hidrológico en positivo en La Rioja pese a los tres últimos meses de sequía

Irregular, pero en definitiva el tercero más generoso de la última década en su registro global. El año hidrológico 2024-2025 se acaba de despedir ... en La Rioja, lo hizo el martes 30 de septiembre, en positivo. En concreto, según los datos de la estación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Logroño-Agoncillo, con una tasa del 23,8% por encima de los valores históricos.

La lectura final ofrece un resultado de 502,8 litros por metro cuadrado, superior en 96,8 a los 406 que las estadísticas conceden a la base meteorológica de referencia en la región. Hay que remontarse hasta el año hidrológico 2017-2018, con 503,1 litros por metro cuadrado, para encontrar una cosecha de precipitaciones más alta. De hecho, en la historia reciente, solo en otras dos ocasiones se ha superado el medio millar de litros por metro cuadrado: sucedió en el año hidrológico 2014-2015, con 514,5; y en el que se extendió desde el 1 de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2013, cuando se alcanzó el techo de 617 litros por metro cuadrado.

Pero las estadísticas y la lectura única de un dato, aunque inevitables, suelen ser engañosas. El año hidrológico recién cerrado ha sido sobre todo muy irregular.

Arrancó desbocado, con 112,7 litros en octubre (+75,7 respecto a lo habitual), se desplomó en noviembre, con 14,2 (-25,8) y mantuvo el tipo en los meses invernales, aunque sin grandes esfuerzos: 54,1 en diciembre (+16,1), 31,1 en enero (+3,1) y 25,4 en febrero (2,4). El desembarco de la primavera devolvió la generosidad desde los cielos –64,6 litros en marzo (+38,6), 58,7 en abril (+12,7) y 48,2 en mayo (+1,2)– e hizo soñar con un futuro inmediato de prosperidad hídrica con un estreno estival ilusionante al dejar junio otros 60,6 litros por metro cuadrado, 16,6 por encima de su valor normal y un alza del 37,7%.

Y de la esperanza al desengaño, con tres meses consecutivos de sequía. Aunque julio se quedó cerca de sus cifras con 27 litros por metro cuadrado, 3 por debajo; agosto, que solo dejó 2,8 (-18,2), y septiembre, 3,4 (-22,6), acumulan unas perdidas cercanas al -87%. Habrá que mirar a las nubes y esperar, el contador está a cero desde este miércoles, arranque del nuevo año hidrológico.

La reserva hídrica regional inicia el nuevo ejercicio al 43,6% de su capacidad total

Mucho mejor que hace un año y por encima de la media histórica del último lustro. La reserva hídrica riojana arrancó este miércoles el nuevo año hidrológico 2025-2026 al 43,6% de su capacidad total, con 79,748 de sus 182,923 hectómetros cúbicos posibles, 6,5 por encima de la media de los últimos 5 años.

Mansilla, con 26,187 hectómetros cúbicos se encuentra al 38,7%; Pajares, con 20,443, está al 58,1%; el González Lacasa, con 7,996 aporta a la tasa total otro 24,3%; y Enciso suma otros 25,122 (53,4%).

Habrá que esperar al desarrollo del nuevo ejercicio, pero hoy no hay motivos para la inquietud. En el año hidrológico recién cerrado, la reserva hídrica regional ascendía a 1 de octubre de 2024 a 62,687 hectómetros cúbicos, el 34,26% (Enciso aún no estaba a pleno rendimiento) y la despensa logró llenarse al ritmo previsto: 82 en noviembre, 87 en diciembre, 101,1 en enero, 127,6 en febrero, 156,6 en marzo... Para encarar el verano casi a rebosar, 175,6 a 1 de junio (el 96%).