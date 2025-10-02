LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Vídeo | Así han evolucionado tres de los embalses riojanos

Descubre en este vídeo cómo ha cambiado la situación mes a mes de Mansilla, Pajares y González Lacasa

Luciano Coccio

Logroño

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:41

El cierre del año hidrológico que se despidió el pasado martes en La Rioja evidencia algunos datos importantes. Entre ellos se encuentra que la reserva ... hídrica de la comunidad se encuentra ahora al 43,6% de su capacidad -con 79,748 de sus 182,923 hectómetros cúbicos posibles-, cifra que supone un 6,5 por encima de la media de los últimos 5 años.

