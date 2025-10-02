Vídeo | Así han evolucionado tres de los embalses riojanos
Descubre en este vídeo cómo ha cambiado la situación mes a mes de Mansilla, Pajares y González Lacasa
Logroño
Jueves, 2 de octubre 2025, 07:41
El cierre del año hidrológico que se despidió el pasado martes en La Rioja evidencia algunos datos importantes. Entre ellos se encuentra que la reserva ... hídrica de la comunidad se encuentra ahora al 43,6% de su capacidad -con 79,748 de sus 182,923 hectómetros cúbicos posibles-, cifra que supone un 6,5 por encima de la media de los últimos 5 años.
¿Y en qué punto se encuentran los embalses riojanos? Mansilla, con 26,187 hectómetros cúbicos se encuentra al 38,7%; Pajares, con 20,443, está al 58,1%; el González Lacasa, con 7,996 aporta a la tasa total otro 24,3%; y Enciso suma otros 25,122 (53,4%). Descubre su evolución desde octubre del año anterior hasta el pasado mes de septiembre en el vídeo que acompaña a esta información.
