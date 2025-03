La Rioja afea la falta de información de Moncloa sobre el reparto de menores migrantes

Ni información ni negociación ni diálogo. El Gobierno de España, pese a que en la tarde de este lunes se reunía con las comunidades autónomas ... en el marco de la sectorial de inmigración, «no ofreció ninguna información a las comunidades sobre algo que hoy va a aprobar el consejo de ministros», así se ha pronunciado este martes el portavoz del Ejecutivo riojano, Alfonso Domínguez, al ser preguntado por el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts para la reforma de la ley de Extranjería que haría posible la llegada a la península de unos 4.400 menores que actualmente se encuentran en Canarias y Ceuta

«La información que tenemos es cero -ha reiterado Domínguez- así que no nos queda más que esperar al BOE para enterarnos de cuál es la situación en cada una de las comunidades autónomas».

El también consejero de Hacienda ha insistido en que la atención a los menores migrantes «tiene que hacerse en condiciones de calidad». En La Rioja «llevamos a gala ofrecer una excelente atención a las personas que llegan a nuestra comunidad, por eso somos la región con mayor porcentaje de escolarización de personas nacidas fuera del territorio español, un 17%, y por eso tenemos buenos servicios públicos».

Domínguez ha reclamado al Gobierno de España que afronte su responsabilidad, adopte sus competencias, lleve a cabo una política nacional en materia de inmigración y que todas las decisiones que se adopten sean acordadas, «lo cual, hasta ahora no está sucediendo».

En la actualidad, con doce menores migrantes acogidos, La Rioja estaría prácticamente al 100% de su capacidad. No obstante, «estamos haciendo un esfuerzo importante por incrementar nuestra capacidad», ha precisado.

En el conjunto del país, la mayoría de comunidades del PP se negarán a acoger a menores inmigrantes «si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías» y si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida. Así lo avisaba este martes la dirección nacional del partido después de que el Gobierno haya cerrado con Junts un acuerdo para el reparto de 4.000 menores migrantes no acompañados. El Gobierno tiene previsto aprobar este mismo martes la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.

El acuerdo hará posible la llegada a la península de unos 4.400 menores, que actualmente se encuentran en Canarias y Ceuta. Fuentes vinculadas a la negociación entre los gobiernos señalan que, además, el decreto abre la vía a que ese reparto se consolide.

En el real decreto solo se recogen las ponderaciones de los criterios establecidos para el reparto. De esta forma los ejecutivos regionales tienen de plazo hasta el 30 de abril para enviar a Moncloa los datos actualizados de cuántos menores extranjeros no acompañados se encuentran en sus sistemas para, posteriormente, determinar cómo se hará el reparto.