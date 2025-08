Los menores migrantes podrían empezar a llegar a La Rioja «a finales de agosto» La delegada del Gobierno apunta que no entiende que genere alarma la llegada de unos 200 menores «porque hablamos de niños y no podemos hacer otra cosa que acogerlos»

Los menores migrantes podrían comenzar a llegar a La Rioja, al igual que al resto de comunidades, a finales de este mes. Así lo ha apuntado este viernes la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, en una rueda de prensa en la que ha realizado un balance de la primera mitad de la legislatura.

En relación a la llegada de unos 200 menores, Arraiz ha apuntado que no entiende que esta situación genere alarma «porque hablamos de niños y no podemos hacer otra cosa que acogerlos». Sobre todo, cuando Canarias, Ceuta y Melilla «están en fase de emergencia migratoria y mañana pueden ser otras regiones, porque la gente no va a dejar de buscar una vida mejor».

Por eso «hay que actuar como país y de forma solidaria» entre las comunidades, algunas de las cuales «ya lo han sido» y han acogido antes a un número mayor que otras «y eso hay que tenerlo en cuenta». Espera, ha dicho, que el Gobierno de La Rioja «sea solidario y creo que acabará siéndolo» aunque «no es de recibo» el «no acudir a conferencias donde se trata esto», ha criticado.

La delegada se ha referido, por último, a las obras de infraestructuras en carreteras y ferrocarril en La Rioja y ha recalcado que «lo importante es que en ningún momento haya un frenazo y no lo está habiendo, como en otros momentos, cuando pasaban otras cosas».