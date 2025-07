La Rioja pedirá «transparencia» por los datos que le asignan ahora: 205 menores inmigrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia ha convocado hoy a las comunidades autónomas a una nueva conferencia sectorial en la que se volverá a debatir ... el reparto decidido por el departamento que dirige Sira Rego y que sigue sin encontrar consenso entre las autonomías, con varios recursos ya presentados (Aragón, Cantabria, Madrid y Extremadura) contra el acuerdo de condiciones pactado inicialmente por Moncloa con Junts.

La Rioja mantiene la prudencia, al menos en público, pero fuentes de la Consejería de Salud confirman que «mañana [por hoy] vamos a pedir transparencia al Ministerio y que se nos aclaren los datos, entre otras cosas porque no coinciden con los que se habían hecho públicos recientemente». En este sentido, en función de la población, la renta y el paro, y en aplicación del acuerdo con Junts, La Rioja debía asumir inicialmente 154 menores inmigrantes no acompañados para liberar la presión que soportan Canarias, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el pasado viernes se convirtieron, sin más explicaciones, en 205.

La Consejería riojana insiste en que «el sistema de acogida de menores en La Rioja está ya casi ocupado al 100%». De hecho ya con el primer reparto el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán –ahora serían 50 plazas más–, afirmó que «hablar de 154 menores es un despropósito absoluto que vendría a colapsar el sistema y romper el modelo de acogimiento adecuado».

A cuántos atiende La Rioja

Según la información facilitada por la Consejería de Salud, durante los tres primeros meses de este año se han atendido a 18 menores extranjeros no acompañados, de los que 13 permanecen dentro del sistema de protección riojano, pero aclaran al mismo tiempo que «nuestro sistema de acogida no hace distinciones entre menores –inmigrantes no acompañados o el resto–, ya que cada plaza lleva aparejada un modelo de atención integral, educativo, sanitario y psicológico».

En este sentido, La Rioja cuenta a día de hoy con 149 plazas –con un sistema basado en pisos de acogida en lugar de centros–, tras ampliarse en 14 nuevas desde principios de año y la previsión es llegar hasta 153 antes de fin de 2025. El problema, según el Ejecutivo regional, es que las plazas están ya prácticamente ocupadas al 100% en los diferentes servicios, con lo que acoger 205 nuevos menores de golpe supondría colapsar el servicio de atención.

Así, según l Salud, en el caso de las 82 plazas de recursos ordinarios no queda ninguna plaza libre, al igual que en el centro de atención inmediata. Por lo que se refiere a los recursos previstos para los niños de 0 a 6 años, la presencia alcanza el 98%.

En cuanto a las infraestructuras, la Consejería que dirige María Martín cuenta con 18 plazas se encuentran en el piso previsto para acoger a los niños más pequeños –hasta seis años– Asimismo, se dispone de 13 pisos que contabilizan 96 plazas para alojar a chavales entre 6 y 18 años, más cinco de emergencia, para un total de 101 espacios residenciales. Por último, se dispone de ocho en el piso de acogida inmediata, además, de otras 22 plazas de media en centros terapéuticos en otras comunidades.