LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vía del tren a su paso por Rincón de Soto. Justo Rodríguez

El Ministerio adjudica por 14,6 millones la redacción del proyecto de renovación del tramo ferroviario Castejón-Logroño

El proyecto definirá las actuaciones necesarias para lograr velocidades máximas de 220 kilómetros por hora frente a los 140 actuales

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:26

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado este viernes por 14,6 millones de euros (IVA incluido), a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la redacción de los proyectos de construcción y renovación del tramo Castejón-Logroño dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, a su paso por La Rioja. Mediante estos proyectos, se definirán todas las actuaciones necesarias para adecuar el actual corredor ferroviario, de 70,5 kilómetros y vía única electrificada en ancho convencional, a velocidades máximas de entre 200 y 220 kilómetros por hora frente a los 140 actuales, lo que permitirá tiempos de viaje más competitivos.

El contrato se divide en tres lotes, que se corresponden con los subtramos definidos en el estudio informativo aprobado: Rincón de Soto, Alcanadre y Logroño. Los proyectos contemplarán la renovación integral de la vía (con traviesas polivalentes que permitirán cambiar el ancho de la vía a estándar en el futuro), el tratamiento de trincheras y terraplenes, la adecuación de los sistemas de drenaje, actuaciones en aquellos puentes que lo requieran y la eliminación de los trece pasos a nivel existentes en el trazado.

Además, se habilitarán vías de apartado de 750 metros en las estaciones de Calahorra y Arrúbal, para dotar de mayor versatilidad a la infraestructura y que resulta especialmente beneficiosa para los tráficos de mercancías.

Esta actuación se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio, Adif y el Gobierno de La Rioja en 2020 para mejorar las conexiones ferroviarias con nuestra comunidad autónoma, tanto para viajeros como para mercancías. Y se trata de una pieza clave en la conexión entre el corredor Atlántico y el Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte, mediante un corredor de altas prestaciones para tráfico mixto, de viajeros y mercancías.

Las mejoras previstas en la línea Castejón-Logroño se completan con la variante de Rincón de Soto (9,3 km), que ya tiene la obra civil y ferroviaria (plataforma, vía y electrificación) en marcha, con una inversión aproximada de 65 millones de euros. Por su parte, el despliegue de los sistemas y equipos de señalización se adjudicó por 21,3 millones de euros.

La redacción de los proyectos básicos y de construcción del tramo Castejón-Logroño podrá ser cofinanciada por el mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea.

).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  3. 3 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  6. 6

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  7. 7 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 El Consejo de Estudiantes de la UR lamenta comportamientos incívicos en el Parque de La Ribera
  10. 10 ¿Te gusta el vino? Pues apunta para el finde San Asensio y San Vicente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ministerio adjudica por 14,6 millones la redacción del proyecto de renovación del tramo ferroviario Castejón-Logroño

El Ministerio adjudica por 14,6 millones la redacción del proyecto de renovación del tramo ferroviario Castejón-Logroño