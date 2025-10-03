El Ministerio adjudica por 14,6 millones la redacción del proyecto de renovación del tramo ferroviario Castejón-Logroño El proyecto definirá las actuaciones necesarias para lograr velocidades máximas de 220 kilómetros por hora frente a los 140 actuales

Juan Carlos Berdonces Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 12:26 | Actualizado 12:52h.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado este viernes por 14,6 millones de euros (IVA incluido), a través del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la redacción de los proyectos de construcción y renovación del tramo Castejón-Logroño dentro del corredor Cantábrico-Mediterráneo, a su paso por La Rioja. Mediante estos proyectos, se definirán todas las actuaciones necesarias para adecuar el actual corredor ferroviario, de 70,5 kilómetros y vía única electrificada en ancho convencional, a velocidades máximas de entre 200 y 220 kilómetros por hora frente a los 140 actuales, lo que permitirá tiempos de viaje más competitivos.

El contrato se divide en tres lotes, que se corresponden con los subtramos definidos en el estudio informativo aprobado: Rincón de Soto, Alcanadre y Logroño. Los proyectos contemplarán la renovación integral de la vía (con traviesas polivalentes que permitirán cambiar el ancho de la vía a estándar en el futuro), el tratamiento de trincheras y terraplenes, la adecuación de los sistemas de drenaje, actuaciones en aquellos puentes que lo requieran y la eliminación de los trece pasos a nivel existentes en el trazado.

Además, se habilitarán vías de apartado de 750 metros en las estaciones de Calahorra y Arrúbal, para dotar de mayor versatilidad a la infraestructura y que resulta especialmente beneficiosa para los tráficos de mercancías.

Esta actuación se enmarca en el protocolo suscrito por el Ministerio, Adif y el Gobierno de La Rioja en 2020 para mejorar las conexiones ferroviarias con nuestra comunidad autónoma, tanto para viajeros como para mercancías. Y se trata de una pieza clave en la conexión entre el corredor Atlántico y el Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte, mediante un corredor de altas prestaciones para tráfico mixto, de viajeros y mercancías.

Las mejoras previstas en la línea Castejón-Logroño se completan con la variante de Rincón de Soto (9,3 km), que ya tiene la obra civil y ferroviaria (plataforma, vía y electrificación) en marcha, con una inversión aproximada de 65 millones de euros. Por su parte, el despliegue de los sistemas y equipos de señalización se adjudicó por 21,3 millones de euros.

La redacción de los proyectos básicos y de construcción del tramo Castejón-Logroño podrá ser cofinanciada por el mecanismo 'Conectar Europa' de la Unión Europea.

