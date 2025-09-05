La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto Tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, en el CEIP Entresotos y en el SIES Gonzalo de Berceo

Letizia Ortiz, en una anterior visita La Rioja.

La Rioja Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:32 | Actualizado 14:40h.

La reina Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto.

El acto tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre a las 12.30 horas, en el CEIP Entresotos y en el SIES Gonzalo de Berceo.