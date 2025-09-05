La reina presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto
Tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre, en el CEIP Entresotos y en el SIES Gonzalo de Berceo
La Rioja
Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:32
La reina Letizia presidirá el acto de apertura del curso escolar en Rincón de Soto.
El acto tendrá lugar el próximo viernes, 12 de septiembre a las 12.30 horas, en el CEIP Entresotos y en el SIES Gonzalo de Berceo.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.