Las opiniones de las organizaciones que trabajan con la población extranjera

¿Qué opinan los representantes de las organizaciones y entidades que trabajan con la población migrante en La Rioja de la regularización masiva? Diario ... LA RIOJA ha preguntado a algunos de ellos y todos se mueven entre la esperanza de que esas intenciones lleguen a buen puerto y la expectación por saber cómo y cuándo saldrá adelante.

Marcos Montoya Técnico del Programa Migrantes de Cárita «Hay que ver cuáles son los requisitos que se establecen»

Cáritas es una de las entidades impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular que es el germen de las intenciones del Gobierno nacional de establecer una regularización masiva de inmigrantes. El impulso que ahora se le quiere dar a esta medida se ve con buenos ojos desde la organización, aunque se mantiene la cautela por saber cómo y cuándo va a llegar para convertirse así en una realidad. «Hay que ver qué requisitos se establecen y si ponen alguna reglamentación para llevarlo a cabo», expone Marcos Montoya, técnico del Programa Migrantes de Cáritas Diocesana en La Rioja.

Montoya recuerda que la ILPha estado parada «mucho tiempo», así como que estas intenciones de desarrollarla llegan justo después de la aprobación de un nuevo Reglamento de Extranjería que, en su opinión, presenta «margen de mejora» en algunos aspectos. «Hay algunas pérdidas de derechos, sobre todo para los solicitantes de asilo», cuenta el técnico de Cáritas. «Todas esas personas están en un momento de incertidumbre por saber las decisiones que se toman en el futuro», apuntilla.

De cualquier modo, Montoya cree que el reglamento «tardará unos meses» en tramitarse y entrar en vigor, por lo que lamenta que no se resolverá «de manera inmediata» la situación administrativa en la que se hallan «miles de personas».

Samar Ali Parveen Presidente de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN) «Nos gustaría que se llevara a cabo lo antes posible»

«Es una medida fenomenal». Rotundo y optimista, así se muestra Samar Ali Parveen al hablar de las intenciones del Gobierno nacional de abrir una regularización masiva de inmigrantes. «Es algo que esperábamos desde 2018, cuando hubo una reunión en Toledo en la que Sánchez prometió abrir este proceso si salía presidente», expone la cara visible de la Asociación Mundo Inmigrante (AMIN). «Es ahora cuando está viendo la luz, y bienvenida sea esta medida que nos gustaría que se lleve a cabo lo antes posible», añade.

El responsable de la organización cree que la regularización va a resultar provechosa para el mercado laboral. «Se van a cubrir todas las necesidades de los empresarios, puesto que ahora mismo hay muchísima escasez de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción o la agricultura», enumera. «Se van a cubrir estas necesidades porque profesionales hay, pero sin documentación no pueden trabajar», apostilla Parveen.

Para él, tanto esta regularización masiva como el nuevo Reglamento de Extranjería que entró en vigor el día 20 son positivos, pero habrían sido más efectivos aplicados a la inversa. «Hubiera sido mejor abrir primero la regularización para todos los que han llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024 y después fijar el nuevo reglamento», considera. «Así, tanto la Oficina de Extranjería como el resto de administraciones implicadas tendrían menos atasco de papeleo», opina el presidente de AMIN.

Por último, Parveen se mantiene a la espera de ver cómo se concretan estas intenciones, pero se congratula de que la situación «de muchísimas personas» se verá aliviada si finalmente entra en vigor la regularización. «Hay muchas familias que han llegado aquí hace menos de un año y podrían conseguir los papeles en unos meses;es algo estupendo», se alegra. «Evitarían así pedir ayuda o dinero a sus países de origen o a gente que conocen, que es lo más doloroso para ellos», finaliza.

Carolina Benito Responsable de Orientación Social de Rioja Acoge «El clamor social era evidente desde hace tiempo»

«Nos parece la fórmula adecuada para resolver los problemas que estaba creando el nuevo Reglamento de Extranjería». Esa es la opinión que Carolina Benito, responsable del Servicio de Orientación Social de Rioja Acoge, tiene sobre esta regularización extraordinaria. «Las organizaciones sociales, entre ellas Red Acoge, estábamos pidiéndola, incluso con más motivo desde la pandemia porque las personas extranjeras se habían quedado en una situación muy vulnerable y era necesario buscar una solución», analiza.

Benito considera que «el clamor social al respecto era evidente desde hace mucho tiempo» y cree que este tipo de medidas no solo benefician a los propios inmigrantes, sino también a la sociedad al completo. «A los servicios, al mercado laboral... Se estaba generando un daño importante al no encontrar una salida», expone antes de confirmar que queda por conocer cuáles son los requisitos que se exigirán. «Siempre que hay una regularización se piden unas condiciones», señala.

Más allá de la propia medida, la responsable del Servicio de Orientación Social se muestra «un poco preocupada» por el colapso que todos estos procesos puedan provocar en las oficinas de extranjería. «No dan más de sí y van a tener que atender casos del reglamento viejo, del nuevo y de la regularización», puntualiza. «Esperemos que haya un verdadero esfuerzo por reforzar estas oficinas», añade antes de concluir con una recomendación para todos los que quieran optar a este proceso. «Que la gente se asesore a través de las oficinas de extranjería o de las entidades que ofrecemos orientación gratuita al respecto; hay personas que se aprovechan de estas situaciones para sacar dinero», avisa.

Domi Vega Presidenta de la Asocación Color «Sería una buena oportunidad para mucha gente en La Rioja»

Domi Vega es la presidenta de la Asociación Color en La Rioja y ve la posible regularización masiva de inmigrantes como «una buena oportunidad para mucha gente», aunque se mantiene a la espera de conocer los requisitos que se van a establecer para acceder a ella. «El único problema sería que se mantenga la obligatoriedad de contar con un contrato de trabajo porque eso deja a mucha gente por el camino», avisa.

Vega recuerda que «en los últimos años» se ha registrado un alto flujo de llegadas de personas de otros países a La Rioja, y muchos de ellos se encuentran en una situación irregular. «Hay demasiadas familias que lo están pasando mal porque no tienen la oportunidad de trabajar», se queja la presidenta de la Asociación Color. «Y no es porque no tengan ganas de entrar al mercado laboral; la gente que viene de fuera lo hace con ese espíritu de encontrar un trabajo y salir adelante», cuenta.

Además, Vega espera que la regularización extraordinaria pueda resolver las situaciones desfavorables generadas por el nuevo Reglamento de Extranjería, sobre todo en aquello que tiene que ver con las personas solicitantes de protección internacional. «Con la nueva regla, muchos de los que estaban encaminados han tenido que retroceder porque, al renunciar al asilo, se han quedado también sin trabajo», recuerda.

La presidenta, por lo tanto, se mantiene «a la expectativa» de cómo se fije, si finalmente acaba llegando, esa legalización extraordinaria de inmigrantes. «Hay una esperanza», incide. «Hay un montón de familias enteras a la espera porque han venido y están en una situación vulnerable; quieren tirar para adelante», concluye Domi Vega.

Fida Ullah Presidente de la Asociación Paquistaní de La Rioja «Es algo que esperábamos; una iniciativa muy positiva»

La comunidad paquistaní cuenta con un peso importante en la población riojana. Aun así, Fida Ullah, presidente de la asociación que agrupa a las personas procedentes de ese país en la región, advierte que «no son muchos» los que se encuentran en una situación irregular en España, por lo que la legalización extraordinaria que plantea ahora el Gobierno de Pedro Sánchez no les va a afectar demasiado. «Pese a eso lo vemos como una iniciativa muy positiva», recalca la cara visible de dicha asociación.

Ullah, al igual que el resto de los responsables de las organizaciones que trabajan con personas extranjeras, incluye en su análisis sobre estas novedades el Reglamento de Extranjería que ha entrado recientemente en vigor. «Tiene partes que están muy bien, pero en lo que se refiere a las personas que han pedido asilo no es tan positiva, porque han perdido todo el tiempo que han estado aquí», recuerda.

En su opinión, la regularización masiva puede servir de apoyo a los ciudadanos que se han quedado en esa situación. «Era algo que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo», incide antes de lanzar «un agradecimiento» por el impulso de estas medidas.

No en vano, y aunque reitera que no son muchos los paquistanís en situación irregular en la región, sí se alegra de que aquellos que lo estén puedan hallar una salida que les permita hacerse con un puesto de trabajo y asentarse, económicamente hablando. «Estar sin papeles es muy difícil, pero afortunadamente entre los paquistanís existe mucha solidaridad y ayudamos en todo lo que podemos a aquellos que están pasando por eso», certifica.