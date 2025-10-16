LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El psiquiatra Ramón Novell, durante su intervención en la jornada organizada por Plena Inclusión La Rioja. Justo Rodríguez
Funcionamiento Intelectual Límite

Una red de apoyo necesaria para atender a las personas del «ángulo muerto»

Plena Inclusión La Rioja defiende la necesidad de ayudas para los afectados por Funcionamiento Intelectual Límite (FIL), un colectivo «invisible» en la frontera entre la media y la discapacidad

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Son los grandes olvidados, invisibles a las ayudas o los apoyos institucionalizados. Se trata de un colectivo amplio, el 3% de la población española, casi ... 10.000 personas en La Rioja afectadas por lo que se denomina Funcionamiento Intelectual Límite (FIL). Se trata de una condición que les sitúa en la frontera entre la discapacidad y la medio, entre el 70 y el 85% de cociente intelectual; es decir, en tierra de nadie, en el «ángulo muerto» o en el «purgatorio», según los expertos que han participado este jueves en una jornada técnica organizada por Plena Inclusión La Rioja para visibilizar esta realidad y poner en marcha la red adecuada de apoyos.

