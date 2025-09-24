Los hoteles riojanos viven el mejor agosto de su historia gracias al turismo nacional

Los turistas catalanes y los madrileños han sido los mejores clientes de los hoteles riojanos durante un agosto que ya se puede considerar histórico para ... el sector. El número de viajeros de 89.950 no solo supone un récord en un mes, dentro de un año 2025 que va camino de quedar en el recuerdo de los agentes turísticos de nuestra comunidad, sino una cifra difícil de repetir y que supone un 22% de crecimiento respecto al agosto de 2024, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En consecuencia, las pernoctaciones también se han disparado casi un 19% hasta las 144.984, aunque la estancia media sigue estando por debajo de las dos noches –1,6 en agosto, incluso por debajo del dato de junio cuando se rozaron las 1,8 noches de promedio–, uno de los grandes retos que se les resiste al turismo de La Rioja.

Ocho de cada diez visitantes que se alojaron en los hoteles riojanos fueron españoles (71.733 en total) y los catalanes y los madrileños representaron casi la mitad de los turistas nacionales (22.747 y 10.387, respectivamente), por delante de los vecinos del País Vasco (7.016). Mientras que entre los 18.217 extranjeros destacaron los 4.512 franceses, seguidos de los 1.798 británicos y los 1.436 estadounidenses.

A diferencia de lo que sucedió en julio, cuando los establecimientos de fuera de la capital tuvieron, en proporción, una mayor afluencia de visitantes, en agosto los hoteles de Logroño han registrado una cifras de viajeros y pernoctaciones que se han disparado hasta el 87,84% de ocupación por plazas y el 90,24% por habitaciones. En cambio, y aunque pueda parecer sorprendente, durante los fines de semana esa ocupación se ha quedado en el 61,51%.

Esta evolución durante el verano, que se completará en próximas fechas con los datos del resto de alojamientos –pisos turísticos, casas rurales, campings y albergues–, sirve para consolidar el atractivo de La Rioja con lo que cabe esperar que en 2025 los datos mejoren los de un 2024 que hasta el momento es el mejor año desde que hay registros. Los hoteles ya acumulan un 10,3% más de viajeros y pernoctaciones.

El sector vive ahora también su momento álgido del año con 153 establecimientos abiertos, uno más que en agosto del pasado ejercicio pero muy por encima de los 120 con los que arrancó enero. Estos hoteles sumaban en agosto 7.222 plazas –según la estimación estadística– distribuidas en 3.667 habitaciones. Un total de 958 personas están empleadas en estos negocios, 78 más que hace un año.