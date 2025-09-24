LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una familia de turistas nacionales se dirige a su hotel en Logroño. Justo Rodríguez

Los hoteles riojanos viven el mejor agosto de su historia gracias al turismo nacional

El número de viajeros roza los 90.000, una cifra inédita y que supone un 22% más que el año pasado, y La Rioja consolida su tirón durante este verano

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:19

Los turistas catalanes y los madrileños han sido los mejores clientes de los hoteles riojanos durante un agosto que ya se puede considerar histórico para ... el sector. El número de viajeros de 89.950 no solo supone un récord en un mes, dentro de un año 2025 que va camino de quedar en el recuerdo de los agentes turísticos de nuestra comunidad, sino una cifra difícil de repetir y que supone un 22% de crecimiento respecto al agosto de 2024, según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).  En consecuencia, las pernoctaciones también se han disparado casi un 19% hasta las 144.984, aunque la estancia media sigue estando por debajo de las dos noches –1,6 en agosto, incluso por debajo del dato de junio cuando se rozaron las 1,8 noches de promedio–, uno de los grandes retos que se les resiste al turismo de La Rioja.

