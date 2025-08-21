LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de alumnos en clase en el IES Sagasta de Logroño Justo Rodríguez
Tasa de abandono escolar

«Ni un año estamos en el 9,7 ni al siguiente en el 17, no hay razones que lo justifiquen»

El viceconsejero de Educación calcula que la tasa de abandono real de La Rioja oscila entre el 10 y el 11%, «similar a las comunidades vecinas: Castilla y León y Aragón»

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:10

La Consejería de Educación pone en cuarentena las tasas de abandono escolar temprano que ofrece el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2025. ... El reducido tamaño de la muestra de la que se extraen lo datos da lugar a unas importantes oscilaciones y por tanto no reflejarían la realidad de la región. «Igual no estábamos el año pasado en el 9,7% y seguro que ahora no estamos en el 17%». Quien así lo afirma es Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación. Para él una tasa de entre el 10 y el 11% se aproxima más a la realidad. «Algo similar a lo que ocurre en las comunidades vecinas, tipo Castilla y León y Aragón», precisa.

