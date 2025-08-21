«Ni un año estamos en el 9,7 ni al siguiente en el 17, no hay razones que lo justifiquen»

La Consejería de Educación pone en cuarentena las tasas de abandono escolar temprano que ofrece el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2025. ... El reducido tamaño de la muestra de la que se extraen lo datos da lugar a unas importantes oscilaciones y por tanto no reflejarían la realidad de la región. «Igual no estábamos el año pasado en el 9,7% y seguro que ahora no estamos en el 17%». Quien así lo afirma es Miguel Ángel Fernández, viceconsejero de Educación. Para él una tasa de entre el 10 y el 11% se aproxima más a la realidad. «Algo similar a lo que ocurre en las comunidades vecinas, tipo Castilla y León y Aragón», precisa.

No hay razones que justifiquen estas variaciones tan notables ni tampoco las hay para explicar la «abrumadora» diferencia entre el abandono escolar entre chicos y chicas. No obstante, en este caso, sí que hay una tendencia general a que ellos dejen los libros antes que ellas.

Para explicar los malos resultados insisten en el reducido número de encuestados porque desde Educación, señala el viceconsejero, en materia de atención a la diversidad «seguimos apostando por tener cada vez más profesores, con más apoyos, con más profesores de Pedagogía Terapéutica, de Audición y Lenguaje, más orientadores por centros y las plantillas cada vez son mayores». En esta misma dirección, explica que se han reducido las ratios en Secundaria y Bachillerato, ha crecido exponencialmente la oferta de Formación Profesional y «si tienes una mayor calidad educativa porque reduces las ratios y tienes más apoyo para que nadie se quede atrás, induce a pensar que la continuidad en la formación será mayor».

Como dato, cree que hay que quedarse con la tendencia iniciada hace 15 años. La tasa de abandono anterior era muy superior. En 2008, antes de que estallara la crisis económica, se alcanzó el 37%. La boyante economía empujó a muchos jóvenes a dejar los estudios en busca de un dinero que era mucho más fácil conseguir. A día de hoy, el empleo ha mejorado y «esto puede tener impacto en el abandono escolar», pero es que «la tasa de desempleo juvenil también es alta» y por tanto, a su juicio, tampoco justificaría que 17 de cada 100 estudiantes dejen los libros de manera temprana en La Rioja.