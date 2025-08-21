LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un grupo de adolescentes conversa en un parque MANU MIELNIEZUK

La Rioja retrocede once puestos en el ranking de abandono escolar y eleva su tasa al 17%

Educación atribuye el significativo repunte a los picos de sierra que provoca el reducido tamaño de la muestra de la que se extrae el porcentaje

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:11

La Rioja rompió en 2024 la senda favorable de descenso que, con algún altibajo, había iniciado prácticamente una década atrás. Al menos así es según ... el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2025 que elabora el Ministerio con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). De acuerdo con este documento, el año pasado la tasa de abandono escolar temprano en esta comunidad, es decir, el porcentaje de personas de 18 a 24 años que tienen como nivel máximo de estudios la Educación Secundaria, retrocedió once puestos –del quinto de 2023 al decimosexto un año después– en el ranking por regiones y se disparó hasta el 17%. De este modo, se situaría en las últimas posiciones de la tabla, sólo mejor que la Región Murcia (18,2), Baleares (20,1) y Melilla (26).

