Roberto G. Lastra Logroño Lunes, 19 de mayo 2025, 22:40

Victoria Gil Arrondo, de 28 años, es pamplonica, aunque su pueblo es Cárcar, la localidad navarra cercana a Calahorra.

Pese a la proximidad, su radar no apuntó inicialmente hacia La Rioja. «Yo quería estar cerca de casa y mi prioridad era el País Vasco, la verdad, pero como me pillaba muy cerquita me decidí a darle una oportunidad, me pasé a conocer la unidad docente y me enamoré. Vi que los residentes estaban muy unidos, los docentes muy pendientes, que era un hospital pequeño y muy familiar en el que la Medicina Familiar tiene su lugar... Todo eso me convenció, fue amor a primera vista», explica esta futuro médico de Primaria convencida, una especialidad de la que habla con pasión.

«Me gusta el contacto directo y continuo con los pacientes, el seguimiento que puedes hacer como médico porque te ofrece una visión en conjunto del paciente, tratas también a la familia, que eso es muy importante, vas a su domicilio... Conoces todo del caso y es un trato estrecho, directo y continuo», defiende, para recordar que, además, esta especialidad tiene muchas salidas laborales, porque «podemos trabajar en urgencias, en centros de salud, en mutuas... Va a haber plazas de médico de familia en todos los lados, porque hacen falta y en cambio en otras especialidades están mucho más limitadas las posibilidades».

A punto de empezar en unos días su tercer año, el R3, no se arrepiente de haber aterrizado en La Rioja: «Es una formación muy completa, hay posibilidad de investigación y, lo más importante, hay mucha medicina en los pueblos, medicina rural muy accesible, lo que no pasa en muchas comunidades», asegura, para no centrarse demasiado en un futuro que no sabe aún dónde la llevara. Rematará el MIR en el año 2027, momento en el que meditará su destino laboral: «Cuando llegue, veremos, depende del momento, de las ofertas, pero, por lo que he conocido aquí en La Rioja, no descarto para nada quedarme», concluye entre risas.