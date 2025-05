Sabía lo que quería hacer, Medicina Familiar y Comunitaria, y dónde, en La Rioja. Así que hace tres años hizo el equipaje en su Bilbao ... natal para poner rumbo a Logroño y empezar a forjar su sueño de ser médico de Atención Primaria.

«Yo no tenía ninguna duda, quería esta especialidad porque es la que te da el contacto con el paciente, porque hacemos un seguimiento, les conocemos a ellos, conocemos a sus familias, tenemos una imagen global y tratamos de todo y eso es muy bonito», asegura a punto de partir hacia el centro de salud de Navarrete donde ayer tarde estaba de guardia.

Tampoco obvia las salidas profesionales que presenta la especialidad. «Yo en principio voy a ir por Atención Primaria, que es lo que me gusta, pero hay otras opciones de trabajo que también hay que valorar», explica para añadir que «siempre supe que quería hacer esto y, además, que quería hacerlo en La Rioja, porque me habían hablado muy bien de la unidad docente y de que la formación aquí era muy buena». Hoy, tres años después, sabe que no ha errado: «A mí me preguntan que cómo estoy y no digo que bien, respondo que feliz», asegura para añadir una fortaleza en la formación que ofrece la comunidad: «A mí me gusta la medicina rural y aquí se forma en medicina rural, mientras que en otras comunidades no. Tenemos la opción de hacer guardias en centros de salud que están alejados de Logroño y te formas de otra manera, que para mí es muy importante», defiende, para añadir con rotundidad que «optar por La Rioja ha sido la mejor decisión que he tomado, sin duda, de corazón».

A finales de este mes empieza ya el R4, el cuarto y último año de formación para luego, en mayo del próximo año, elegir destino, una decisión en la que no duda en incluir al Seris. «A mí me gusta La Rioja, estoy feliz aquí y la idea inicial sería quedarme», asegura convencida, aunque a expensas de lo que dicte ese futuro en cuanto a «condiciones y contratos».