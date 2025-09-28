Quejas sobre el precio de los hinchables y el programa de San Mateo en el Teléfono del Lector La sección se centra este domingo en las pasadas fiestas de Logroño y en la cita previa en Gestión Tributaria

La Rioja Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:05 Comenta Compartir

Sin programa de fiestas hasta el 24

Desde la plaza Obispo Fidel García, un lector inaugura la sección para quejarse de que el programa de fiestas de San Mateo le llegó a casa el día 24. «Debería enviarse bastante antes», denuncia.

Cobro en los hinchables en fiestas

María abre una serie de quejas sobre los sanmateos ya finiquitados. Esta vecina del parque de La Cometa denuncia el cobro por los hinchables (por lo que el propio alcalde ya pidió perdón). «No sé en que se está gastando el dinero nuestro Ayuntamiento si estas son las fiestas que más han costado», denuncia. «Jamás habían cobrado por eso», añade.

«Programa como el de un pueblo»

Pedro también muestra su enfado por la programación matea. «Cualquier pueblo o ciudad similar del entorno nos da mil vueltas en originalidad. No se toman en serio los sanmateos y lo que veo es un mero trámite, un copia y pega de lo anterior que demuestra que vamos hacia atrás», añade, explicando su «indignación» por el «poco respeto que el Ayuntamiento muestra a la gente».

«¿Qué más que peñas y degustaciones?»

Raúl, desde Logroño, incide sobre el programa mateo. «Es un desastre, el mayor desde que llevo en Logroño», declara. «¿Qué ha habido además de peñas y degustaciones? Cero patatero. ¿Los hinchables cobrando dos euros? Solo por eso tenían que dimitir», resume enfadado.

Una Glorieta olvidada en sanmateos

También desde Logroño, una lectora se pregunta «¿qué ocurre con la glorieta del Doctor Zubía?» «Ya no figura en el programa de San Mateo ni en ningún otro. Es un lugar a evitar. Hace ya tiempo desapareció Gorgorito, desaparecieron las jotas (las sillas para los asistentes nunca estuvieron), desaparecieron las casas regionales, la Feria de Alfarería y estos días, hasta el escenario», denuncia. «¿A qué se debe este desinterés?», se cuestiona asegurando que, además, con el nuevo paso de cebra tenían «una gran oportunidad». «Nadie se ha acordado de la Glorieta», se lamenta. «Ojalá algún día vuelva a ser lo que fue. Se lo merece», asegura.

Cita previa en Gestión Tributaria de Logroño

Fuera de las fiestas, una lectora denuncia las dificultades para poder hacer un trámite en la ventanilla de Gestión Tributaria. «Resulta que solo se puede acudir con cita previa pedida 'on line' lo cual dificulta muchísimo para las personas mayores. Pero no solo eso, para quien sepa coger cita 'on line' resulta que solo abren la opción de coger citas los jueves a una hora determinada que todavía no sé cual es, pero dicen que ya puedes estar avispado porque en 30 minutos se acaban y si no lo consigues (que es lo normal), entonces tienes que esperar otra semana a intentarlo», asegura. «¿Pero dónde vamos a parar? Esto es de locos», clama antes de pedir al alcalde que solucione el problema.

Sin internet en las bibliotecas

Para finalizar 'El Teléfono', Concha, desde Logroño, desea «dejar constancia de la desidia en el servicio de acceso público a internet en las bibliotecas públicas». «Hace tiempo que fallaba raramente, pero cuando ocurría se solucionaba rápido; ahora es lo habitual y no se arregla, como en estas fiestas mateas». «No todos tenemos acceso a internet y las bibliotecas lo palían, pero no se les da ninguna importancia», denuncia. «No es un capricho, es algo básico para mucha gente», añade.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla La tirolina del parque de los Enamorados, «inutilizada»

Ampliar

En el parque de los Enamorados de Logroño hay una tirolina en la zona de juegos de los niños. «Este viernes (día 26) quedó inutilizada», indica el lector que envía las fotografías. Sería, supone, «por culpa de alguien que no estaría de acuerdo con que los chiquillos se subieran aquí para jugar». Confía en que el problema se solucione a la mayor brevedad posible.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.