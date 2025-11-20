Quejas por el ruido nocturno, en el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este jueves en la celebración de Halloween en los colegios, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

Ruido nocturno y oposiciones

Hoy el Teléfono del Lector abre sección con dos temas que llegan de una vecina de Logroño. En su mensaje deja constancia del ruido por la noche y de las oposiciones de aquellos auxiliares que están durante el curso lectivo. «Los señores de los bares se quejan y hablan de lo que van a perder y de lo que van a hacer porque les acorten el horario, pero yo me pregunto quién valora a los que sufrimos el ruido por la noche», explica. «Sobre todo los jueves, porque al día siguiente es viernes y tenemos que ir a trabajar», especifica. A su vez, aprovecha esta llamada para dar su opinión sobre las oposiciones: «Se dice que no puede haber personas que no han hecho las oposiciones y están de auxiliares, además de que cuando es verano, y no hay clase, no les pagan». A lo que concluye diciendo que «todo el mundo tenía que ser funcionario, pero pasar un examen como el que ha pasado la gente que tiene ahora su plaza, también».

«A ver cuándo se deciden a regar»

La siguiente llamada, también de una ciudadana de Logroño, deja la siguiente petición a quien corresponda: «A ver cuándo se deciden a regar la calle Fuenmayor en los primeros números de la vía», porque, según relata, «pasan todos los perros al parque y está lleno de excrementos y orina, y nunca se ve que lo riegan». Finaliza especificando que «últimamente he visto que han regado por la zona de Gonzalo de Berceo y, sin embargo, esta calle parece que está olvidada».

«No fui atropellada porque Dios no quiso»

En la calle Duquesa de la Victoria, cuenta esta logroñesa, «no hay ni pasos de cebra ni señales para los peatones que indiquen que tienen que ir por esa zona, porque si es peatonal entiendo que pueden ir por cualquier sitio». Un pensamiento que le surge tras el incidente que pasó el otro día, del que también deja constancia en su mensaje: «No fui atropellada por una moto porque Dios no quiso. No sé si la zona está sin terminar o las personas que conducen estos vehículos no tienen que tener una velocidad acelerada o deben avisar con tiempo cuando pasan por alguna causa». A lo que agrega cómo se sintió: «Estuve bien atendida porque acudieron personas para auxiliarme y la caída no tuvo de momento más consecuencias, pero creo que esa zona está mal señaliza». A lo que finaliza diciendo que «si los conductores pueden pasar y si ocurre algo es culpa del peatón, no sé para qué sirven las zonas peatonales».

Halloween en los colegios

Se cierra sección con la consideración de una lectora sobre esta festividad: «Desde hace muchos años, el inglés es materia obligatoria tanto en los colegios como en muchas academias de la ciudad. Y, no muy sorprendentemente, una tradición que viene de esos ámbitos (anglosajones) es Halloween, además de ser un tema que, por esa misma razón, se estudia», expone esta lectora. «En los colegios no hay ninguna intención oscura y no se hace simplemente por entretener a los niños, sino por seguir el programa marcado y hacer lo que corresponde, además de que es una asignatura muy querida por los padres», finaliza.

... y La Guindilla Motos aparcadas en el aparcabicis de la plaza Amós Salvador

El remitente de esta fotografía quiere denunciar el uso indebido por parte de algunos motoristas del aparcabicis habilitado en la plaza Amós Salvador de Logroño, junto al Instituto de Estudios Riojanos (IER). «¿Es un aparcabicis o un aparcamotos?», pregunta con ironía este lector que espera que no vuelvan a producirse este tipo de situaciones.

