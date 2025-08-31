Quejas por el ruido del MUWI y vandalismo en Alesanco: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este domingo en la demora en la asistencia sanitaria y la falta de limpieza en algunas zonas de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja Logroño Domingo, 31 de agosto 2025, 09:17 Comenta Compartir

Tardanza a la hora de dar cita médica

Se abre la sección con la llamada de un vecino de Medrano. El hombre comenta que lleva «cinco meses con una tendinitis en el tendón de Aquiles». Comenta que lleva tratándose «seis meses con un fisioterapeuta particular». El problema llega cuando el usuario comenta que llamó al médico y le dijeron que no le daban la cita «hasta enero». «No puedo seguir pagando mis sesiones en el fisioterapeuta todos los meses y no hay manera de que me adelanten la cita», zanja.

Vandalismo en el frontón de Alesanco

Llama un residente de Alesanco para apuntar que «cada vez que paseo por la calle del frontón es una vergüenza que lo dejen abierto». «Últimamente han pintado las paredes y hay algún desperfecto que otro», comenta. Añade que este frontón «es el punto de reunión de varias cuadrillas explotando petardos y haciendo cosas que no deben hacer hasta altas horas de la noche». El hombre pide por favor «a las autoridades locales que tomen alguna medida para que esto no vuelva a ocurrir y que cierren el frontón por la noche y lo abran por la mañana».

Aceras para los vecinos y no solo para bares

La siguiente vecina telefonea para insistir en que se tenga en cuenta, antes de que finalice el trámite de la nueva norma de terrazas, que las aceras son de todos los vecinos y no solo de los hosteleros de turno. De ahí que inste a que se reduzcan los espacios destinados a mesas y sillas y a que no se dejen almacenados los muebles, atados de árboles y farolas.

Cortes de luz en San Millán

La cuarta llamada del día llega de un hombre de Logroño que reside en la calle San Millán. El usuario llama para quejarse sobre el corte de luz que está habiendo en esta calle y sentencia diciendo que este corte «perjudica muchísimo a los electrodomésticos y que se arregle este problema ya».

Descuido de limpieza en zonas de Logroño

Llama una mujer para quejarse sobre «el descuido de limpieza de muchas zonas de la ciudad por tener el casco viejo y el centro impoluto». «Todos pagamos impuestos, votamos, no hay vecinos, ni ciudadanos de categorías distintas. De verdad estamos hartos, es indescriptible», afirma la mujer.

Molestias por el ruido del MUWI

Han sido varias las llamadas que han llegado a esta sección por el mismo tema: el ruido del festival del MUWI que se está celebrando este fin de semana. Una de las personas que ha llamado dice que «no podemos permitir que todos los conciertos se hagan en el Revellín». «A costa de la salud de las personas que vivimos en esta zona. Hay más zonas de la ciudad y mejores espacios sin molestar a nadie para realizar estas actividades culturales. Que beneficien a más zonas de la ciudad en cuanto a hostelería y los vecinos podamos dormir, descansar, etcétera». Otra de las llamadas comenta que «todos entendemos que vivir en el centro o al lado del Revellín conlleva sufrir ruidos por el entorno en la que está». Pero en el caso de esta vecina que llama, ella vive en «la calle Rodancha» que se encuentra más alejada de esa zona y «aún así sufro no poder dormir por el alto volumen de los conciertos que se dan en el aparcamiento del Revellín» y pide que se tomen medidas al respecto. La última llamada señala que «si no teníamos suficiente con dormir a altas horas de la mañana, porque el concierto parecía que estaba dentro de casa, desde las 10.30 ya hemos empezado» otra vez. Añade que «desde el jueves estamos así y luego vendrá San Mateo». «Así no se puede vivir», alega.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Un banco inutilizado y suciedad alrededor en Logroño

Ampliar

La remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta Avenida Solidaridad número 29, en Logroño. En esta zona de la capital riojana, «después de estar parada la obra durante muchísimo tiempo, por fin con la publicación en vuestro periódico han quitado el andamio». A pesar de esta medida, «han dejado el banco sin poder utilizarse y todo sucio, sin haber limpiado alrededor».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.