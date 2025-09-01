Más quejas por el ruido del MUWI y la procesión en Pradillo: el Teléfono del Lector de hoy La sección se centra este lunes en el ruido de las motos y en los baños públicos, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

El ruido del MUWI suma nuevas quejas

No para el Teléfono del Lector de Diario LA RIOJA de sonar desde que lo hace la música del MUWI La Rioja Music Fest, que ayer llegó a su fin «por suerte», según ponen de manifiesto los vecinos más cercanos al nuevo recinto. «Afortunadamente este domingo es el último día, aunque desgraciadamente no tardaremos en tener más decibelios de los permitidos por ley bien metiditos en casa», expone quien cree que «lo de este fin de semana no puede repetirse el año que viene». «Tras aguantar desde el jueves, aquí seguimos los vecinos del centro al ritmo de ABBA y compañía, sin poder descansar ni por la noche ni por las mañanas con sus pruebas de sonido», lamenta uno en vivo y en directo. «Le pido al alcalde que la próxima vez lo sitúe al lado de su domicilio», expresa otro indignado. «Gracias por ese hilo musical continuo y a todo volumen durante este fin de semana en una zona ya de por sí saturada acústicamente durante todo el año», dice otra. «Que sepa Conrado Escobar lo contentos que estamos todos por la amabilidad que ha tenido de acercarnos otro festival a la puerta», ironiza una más. Son muchas las quejas, y también muchas las reclamaciones para que el aparcamiento de Valbuena-Revellín no se ceda para tales usos de cara al futuro y se busquen otras alternativas alejadas de las zonas residenciales. «¡Qué pena que para el disfrute de unos pocos se tenga que fastidiar la mayoría...!», es una de las conclusiones compartidas por el vecindario.

Otra de ruido, en este caso de las motos...

«Vivo en avenida de la Paz y creo que, como en todas las calles y sobre todo en verano por dormir con las ventanas abiertas, resulta insoportable aguantar el ruido de las motos circulando a altas horas. Parece una carrera en la que se trata de a ver quién hace más ruido o quién es el que más molesta a los vecinos que queremos descansar. ¿Por qué se preocupan tanto nuestros políticos de las emisiones de gases de nuestros coches y tan poco de las de ruido?», precisa un lector que reclama su derecho a la salud.

«Delegada, ¿qué le ha hecho Pradillo?»

Pradillo pudo finalmente celebrar su procesión, aunque sin cruzar la N-111, y desde la localidad se preguntan qué le han hecho a la delegada. «Señora delegada, ¿qué le hemos hecho en Pradillo? El Ayuntamiento no es ningún negligente y, sin embargo, ya es el segundo evento este año que se nos prohíbe», expone después de que Tráfico no autorizase el corte de la carretera para el paso de la comitiva de la Virgen del Villar.

Baños públicos y en bares inaccesibles

Llamada por la presencia de escaleras en los baños públicos de El Espolón... Y es que, de la misma manera, ve que hay bares y cafeterías «donde para ir al baño tienes que bajar o subir uno y hasta varios pisos», según denuncia. «¿Dónde quedó eso de la accesibilidad?», se pregunta.

Que «los autobuses se acerquen a las aceras»

Se presenta como una señora mayor y, por ello, pide que, «por favor», «los autobuses de acerquen a las aceras cuando llegan a las paradas» a fin de facilitar al colectivo la subida y la bajada.

... y La Guindilla Una cinta para sustituir al vallado de la vía del tren

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta la plaza Libourne de Logroño. En esta zona, apunta el lector, la valla de la línea férrea «no está en las mejores condiciones». «Ya ha pasado tiempo desde el incidente, pero alguno pensará que con poner una cinta el problema ya está resuelto», dice indignado a la espera de que se consiga una solución al respecto.

