Quejas y agradecimientos en el Teléfono del Lector de hoy

Sin impunidad para los corruptos

«El robo es intolerable, aunque sea de un mazapán. Por cosas así se empieza a ser un delincuente». Con esta reflexión de un lector asiduo a la sección comenzamos hoy el Teléfono del Lector, que critica con dureza «los robos cometidos por funcionarios, políticos, un purpurado o un rey». Argumenta este ciudadano que a estos servidores públicos «les pagamos un sueldo por un trabajo que consiste en generar riqueza, bienestar, servicios para la educación, sanidad, etcétera, pero visto lo visto hay muchos que nos roban en su trabajo y se llevan nuestro dinero». El hombre considera que quien incurre en estas conductas corruptas «debe pagar por ello sin que haya distinciones ni aforamientos de ningún tipo y mucho menos impunidad».

Que pongan ya el árbol de Navidad

Una logroñesa recurre a la sección para recordar «al señor alcalde que en Bilbao, en la zona de Moyua, ya han instalado el árbol de Navidad, que se pase por allí y vea lo limpio que es». Además, expone que le da «pánico que pongan el árbol en Logroño con el trazo azul, que es feísimo».

Los mapas del cementerio, al revés

Una lectora detectó el pasado día de Todos los Santos que algunos mapas del cementerio de Logroño están al revés, ya que se han colocado los mismos si se miran desde la puerta principal hacia el río que al revés. «Lógicamente una de las opciones está mal. Debería tener un efecto espejo».

Queja por la atención en el área de fertilidad

Seguimos en Logroño, ahora con otra lectora que critica «la demora» y «la deficiente atención» en el área de fertilidad del Hospital San Pedro. Según dice, «hay una lista de espera de un año y te hacen pruebas que tardan mucho y cuando te incluyen en un proceso de fertilidad no se lleva a cabo de forma rápida porque vuelves a pasar por una lista de espera». Añade que «no hay agilidad y cuando llamas para estar informada sobre los tiempos, las empleadas que atienden el teléfono lo hacen mal. Hay muchísima lista de espera y si pasas de los 40 años ya no te permiten hacerte las pruebas gratuitas por la Seguridad Social». En el mismo sentido se pronuncia otra lectora, quejosa por la atención recibida en el servicio, al que acudió también para recibir un tratamiento de fertilidad. «Me atendió una persona muy borde y me dijo que si tenía prisa que me fuese a la privada», recuerda indignada.

El nombre de La Rioja en Quito

Vamos ahora con un agradecimiento para un restaurador riojano «que ha llevado el nombre de La Rioja hasta Ecuador». Se refiere a Javier Cámara, de Villamediana de Iregua, que regenta el restaurante Casa La Rioja en la capital del país sudamericano.

Agradecimiento a la enfermera Mariola

Y otro mensaje de gratitud. Su autora da las gracias a Mariola, enfermera del centro de salud de La Villanueva en el servicio de extracciones. Cuenta que la sanitaria facilitó la realización de unos análisis a su suegra, ya muy mayor, que se olvidó del volante y de las pruebas que tenía que hacerse.

... y La Guindilla Paneles informativos en La Grajera que no informan de nada

«Así se encuentran lo que deberían ser los paneles informativos en el parque de La Grajera», comenta un lector al que le ha llamado la atención su estado. Por eso, envía la queja como «un aviso para que el Ayuntamiento de Logroño lo tenga en cuenta». Mantenerlos en ese estado no tiene sentido. No solo no ofrecen información sino que, además, dan mala imagen.

