LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Quejas por la siniestralidad que registra la N-232, en el Teléfono del Lector

La sección se centra hoy en la falta de contenedores para depositar el aceite y en los horarios de la taquilla del teatro Bretón, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La Rioja

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:34

Comenta
  1. Imagen principal - Pide contenedores para reciclar aceite

    Pide contenedores para reciclar aceite

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con el mensaje de una ciudadana que dice estar concienciada con el tema del reciclaje, pero señala que «con ... el aceite reciclado dan ganas de no hacer nada». Y lo argumenta: «Por lo que se ve, la única forma de reciclar nuestro aceite es llevarlo al punto limpio móvil», sin embargo, cuando he querido llevarlo, «el punto móvil no estaba donde tenía que estar y me he paseado por medio Logroño con la botellita del aceite». La mujer pregunta «si es posible poner contenedores para el aceite» para así no tener que llevar el producto a la basura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado un cadáver ahorcado en el aparcamiento subterráneo del Cibir
  2. 2 Un plato de El Portal de Echaurren, entre los seis mejores de España
  3. 3 Una barandilla de un balcón de avenida de Portugal cede con el peso de las luces de Navidad
  4. 4 Europa autoriza por primera vez el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  5. 5 Dos agentes de patrulla encuentran una plantación de maría por el fuerte olor
  6. 6 Los sindicatos de Sanidad convocan una huelga indefinida todos los martes a partir del 27 de enero
  7. 7

    Air Nostrum se retira del concurso para el vuelo de Agoncillo a Barcelona
  8. 8 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  9. 9 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  10. 10

    La luz se hizo en la plaza del Mercado de Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Quejas por la siniestralidad que registra la N-232, en el Teléfono del Lector

Quejas por la siniestralidad que registra la N-232, en el Teléfono del Lector