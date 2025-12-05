Quejas por la siniestralidad que registra la N-232, en el Teléfono del Lector

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con el mensaje de una ciudadana que dice estar concienciada con el tema del reciclaje, pero señala que «con ... el aceite reciclado dan ganas de no hacer nada». Y lo argumenta: «Por lo que se ve, la única forma de reciclar nuestro aceite es llevarlo al punto limpio móvil», sin embargo, cuando he querido llevarlo, «el punto móvil no estaba donde tenía que estar y me he paseado por medio Logroño con la botellita del aceite». La mujer pregunta «si es posible poner contenedores para el aceite» para así no tener que llevar el producto a la basura.

Una aclaración desde el Bretón

Tras la llamada, ayer, de una usuaria del Teatro Bretón de Logroño que se quejaba del horario de atención de sus taquillas, desde el coliseo se han puesto en contacto con el Teléfono del Lector para aclarar cómo funciona el servicio. «Abre entre semana de 11 a 14, los fines de semana de 12 a 14, y siempre que hay función, dos horas antes del espectáculo». Además, aclaran, «en ese horario también se pueden comprar entradas sin recargo por teléfono, en el 941 207 231, y en todo momento por internet, también sin recargo». Algo en lo que, explican, difieren de otros teatros que han optado por sí cobrar suplemento en esos servicios.

Rechaza que el Día de La Rioja sea laboral

Sumamos ahora otra crítica más a la decisión de declarar el Día de la Rioja como laboral en el calendario del próximo año. «Es el día más importante de la Comunidad y no hay derecho a que los empleados del comercio tengamos que trabajar cuando la inmensa mayoría de trabajadores y funcionarios van a poder cogerse un puente». Expone que le parece «una cacicada de colectivos que tienen mucho peso y que no piensan en otros trabajadores».

Crítica a la Justicia por el caso del viñedo

La reciente sentencia por la que han condenado a medio año de inhabilitación y multa de 900 euros a la exalcaldesa de Clavijo por un caso de fraude en el viñedo da pie a José Ramón a expresar su «más rotunda queja por una pena ridícula para un caso de corrupción de manual». Expone además que el hecho de que fuera un cargo público «debería haber actuado de agravante», pero en vez de eso le aplican la atenuante de retrasos judiciales en el caso y en la celebración del juicio. «Un poco más y casi hay que pedir perdón y pagarle algo a la exalcaldesa. De vergüenza».

Actuaciones en la N-232 en La Rioja Alta

La alta siniestralidad que registra la N-232 en el tramo de Ollauri a Pancorbo motiva la reflexión de un vecino que considera que «hay que actuar de forma urgente ya para reducir los accidentes que se producen». Él considera necesario acometer obras, señalizar mejor, quitar cambios de rasante» al tiempo que pide «más prudencia a los conductores porque muchos van a una excesiva velocidad».

Imprudentes en la montaña

Cerramos la sección con otra crítica a los «imprudentes que se ponen a ascender montañas o realizar rutas sin conocimientos ni medios adecuados como el del vecino de Benidorm que quería subir al San Lorenzo con zapatillas». «Luego –añade– ocurre lo que ocurre, o bien acaban accidentados, cuando no muertos, o bien hay que ir a rescatarlos porque se han perdido o no pueden continuar; el caso es que estas imprudencias cuestan mucho dinero, así que habría que exigirles que paguen todo lo que cuestan».

... y La Guindilla Cigarros esparcidos en los alcorques de los árboles

El remitente de esta fotodenuncia nos lleva hasta el Hospital San Pedro de Logroño. En esta zona, justo en la entrada del complejo hospitalario, se encontró con un montón de cigarros esparcidos en un alcorque de un árbol. «Una nueva planta invasora en los alcorques», dice con ironía antes de apuntar que «también ha sido vista en otros ejemplares de Logroño».