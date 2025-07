La puntilla para sectores como el del cereal, que ya sufre por su baja rentabilidad

La reducción en los fondos dedicados a la Política Agraria Común afectaría de manera negativa a todo el sector primario, aunque las consecuencias podrían ser ... más graves para ciertos cultivos. Así, por ejemplo, Néstor Alcolea pone el foco tanto en el cereal como en la ganadería extensiva. «Para ellos la PAC es fundamental, imprescindible, y sin las ayudas son inviables», reitera el del UPA.

Alcolea cree que una decisión de ese empaque podría resultar letal para el cereal, que este año prevé una cosecha muy buena, pero que no se ve acompañada por los precios. «El otro día un agricultor me dijo que había tenido un cosechón, pero que posiblemente se había arruinado», ejemplifica el de UPA. «Y no lo decía por decir, sino porque los precios a los que se paga el trigo o la cebada no le dan para cubrir los gastos», añade.

En su opinión, ese tipo de explotaciones no podrían subsistir sin la ayuda proporcionada por los fondos de la PAC. Un punto de vista compartido por otros responsables de organizaciones agrarias riojanas, como Eduardo Pérez. «Si ya tenemos la duda de que el sector resulta rentable por culpa de factores como los productos que entran de Ucrania, la política arancelaria de Donald Trump o Mercosur, con esta propuesta de la Comisión Europea la situación se agravaría y muchos de nuestros cerealistas se plantearían dejarlo», se queja el presidente de ARAG-Asaja.

Al igual que Alcolea, Pérez lamenta que los resultados económicos de la cosecha que se está llevando a cabo durante las últimas semanas no vayan en consonancia con la gran cantidad de cereal acumulada. «Este año ha sido uno de los años más productivos tanto en términos de cantidad como de calidad, pero al mismo tiempo será también uno de los más ruinosos para los cerealistas en cuanto a rentabilidad», lamenta el presidente de la organización agraria riojana.

El pesimismo se aprecia también en Óscar Salazar, presidente de UAGR-COAG, que además es cerealista. «El tema de los cereales ya está hundido», sentencia con rotundidad y pesar el agricultor, quien reitera que todos los problemas derivados de una posible reducción de los fondos de la PAC repercutirá en la sociedad. «En la clase social media», puntualiza. «La cesta de la compra se va a disparar», sintetiza.