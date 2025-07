Mantiene fijo el radar destinado a la detección de los posibles riesgos para la salud pública que nos puedan llegar. Arantza Portillo, doctora en Bioquímica ... y Biología Molecular e investigadora responsable del Cretav (Laboratorio de Patógenos Especiales-Centro de Rickettsiosis y Enfermedades Transmitidas por Artrópodos Vectores) del Cibir, encabeza un equipo volcado en que se conozcan nuevos patógenos y se puedan diagnosticar enfermedades, no solo en La Rioja sino en todo el mundo.

– Enfermedad de Lyme, anaplasmosis, babesiosis, fiebre botonosa, debonel, tularemia, fiebre hemorrágica Crimea-Congo, dengue, chikungunya, zika, fiebre del Nilo Occidental, paludismo o malaria… Son la posible tarjeta de visita de algunas de las especies invasoras ya asentadas en La Rioja o con riesgo de llegada inminente. Entiendo que sin alarmismos, pero hay preocupación o al menos cautela, ¿no?

– Claro, de ahí la vigilancia, que es lo que llevamos haciendo durante décadas en el laboratorio investigando las enfermedades que pueden transmitir artrópodos como las garrapatas o los mosquitos. Tenemos viejos conocidos, como puede ser Ixodes ricinus, que es la garrapata que más pica en nuestra zona y que está relacionada con unas cuantas de esas enfermedades que has citado y también con la neoerlichiosis, que es otra enfermedad nueva de la que el primer caso en España fue descrito en 2022 por nuestro grupo. El Debonel es una enfermedad transmitida por garrapatas cuyo nombre se acuñó también aquí. Nuestro grupo la describió por primera vez y caracterizamos algunas bacterias que la provocaban, como Rickettsia rioja (ahora llamada, Rickettsia riojensis).

– Junto a las garrapatas, otro de los grandes posibles enemigos es el mosquito. El mosquito tigre ya está asentado y bajo vigilancia, a la espera de lo que pueda llegar, ¿no?

– Sí, nuestra línea de investigación clásica estaba más centrada en garrapatas, garrapatas, yo me incorporé en 2022 en 2002 pero para entonces el doctor Oteo ya tenía muchos años de experiencia asistencial y juntos pusimos en marcha el Laboratorio de Patógenos Especiales (hoy, Cretav). El mosquito tigre empezó a vigilarse en 2016, fue una campaña pionera del Cretav-Cibir, y se detectó por primera vez en La Rioja, en Haro, en 2020; al año siguiente no apareció, pero en los posteriores sí y hoy sigue estando presente y ya establecido en la comunidad. Ahora la vigilancia rutinaria se realiza desde Salud Pública con el Laboratorio Regional de La Grajera, y nosotros en el Cretav identificamos los casos dudosos en busca de potenciales especies invasoras. El programa lo pusimos en marcha en el Cretav y hemos conseguido la coordinación, que a veces es lo más difícil.

– Preocupación sin alarmismo, pero mucha vigilancia e investigación porque hablamos de enfermedades muy graves y, algunas, potencialmente mortales. ¿Es así?

– Claro, sí, potencialmente fatales. Ahí tenemos, por ejemplo, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, con dos casos recientes en Salamanca, cuando hasta 2024 en España había 17 casos notificados, con seis fallecidos. Nosotros fuimos también los primeros que detectamos el virus en el sur de Europa, en garrapatas de la especie Hyalomma lusitanicum procedentes de Extremadura que se habían recogido en ciervos en 2010 y en 2011 participamos en el primer informe del Ministerio de Sanidad de vigilancia del riesgo.

– Globalización, turismo, inmigración, cambio climático... ¿hay alguno de los factores con mayor influencia o todo suma al final?

– Uf, al final la globalización y los viajes yo creo que son dos factores muy importantes. Hace décadas viajar no estaba al alcance de todos los bolsillos y costaba mucho tiempo, pero hoy todo el mundo puede estar en cualquier punto del planeta en menos tiempo del periodo de incubación de cualquier enfermedad infecciosa. Tú te montas en un avión y los virus viajan en él, los artrópodos vuelan contigo y las bacterias se transfieren fácilmente de un sitio a otro. Pero no hay que echarle la culpa a un único factor, es un compendio de todos y es muy difícil saber cuál es el peso específico de cada uno. No solo hay que culpar al cambio climático, también a los cambios en los usos de la tierra, al turismo, al acercamiento de animales silvestres a las ciudades, a las mascotas que no están bien desparasitadas… Hay mil factores que pueden influir.

– Como doctora en bioquímica y biología molecular e investigadora. ¿hay alguna de las especies ya presentes en la Rioja que le provoque mayor inquietud en relación a la salud pública?

– Bueno, respeto frente a todas, pero sin alarmismos. En principio, cuando una garrapata te pica las posibilidades de que te transmita una enfermedad son pequeñas y hay ciertas formas de minimizar ese riesgo. Sí que hay especies que son potencialmente más peligrosas, como podría ser la Hyalomma marginatum, una garrapata que tenemos aquí y que es el vector reconocido de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que desde el punto de vista de la clínica, los médicos están alerta y nosotros estamos en contacto estrecho desde el laboratorio porque recibimos muestras de pacientes y también las garrapatas. A la persona picada le decimos que guarde el ejemplar en su casa durante unas cuantas semanas, porque en caso de que tenga síntomas eso puede ayudar al diagnóstico. En ese sentido podemos estar relativamente tranquilos. Otra garrapata que es importante es la Ixodes ricinus, porque es muy generalista, es la que más pica a las personas aquí y puede transmitir muchísimas enfermedades, desde bacterianas (como borreliosis de Lyme), protozoarias (babesiosis) y también virus, que aunque en España todavía no están descritos, como el vTBE, suponen un riesgo porque el vector está presente y hay casos en Europa. Por eso hay que estar alerta. En cuanto a mosquitos, sabemos que Aedes albopictus, el mosquito tigre, está establecido, pero también se está vigilando para detectar otras posibles especies invasoras y en esos casos también tenemos desde el laboratorio Cretav técnicas para detectar flavivirus y otra serie de virus.

– ¿Algún temor especial hacia alguna especie que pueda llegar?

– Bueno, hay una especie de garrapata invasora de Asia, la Haemaphysalis longicornis, que llegó y se ha extendido muy rápidamente por Norteamérica y que puede ser causante del síndrome febril de la trombocitopenia severa, que es muy grave y puede ser también mortal. Esa es una posible amenaza, una garrapata invasora que hay que vigilar. En cuanto a mosquitos, Aedes japonicus, que se describió ya por el norte de España y puede ser que llegue aquí y, aún más preocupante, Aedes aegypti, detectado ya en Canarias y, aunque con la concienciación ciudadana están intentando ponerle freno, en cualquier momento puede aparecer. Los viajes están a la orden del día y puede llegar aquí. Esta especie tiene mucha más capacidad de transmitir enfermedades como zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, etc... Tiene una capacidad de transmisión mucho más potente que el mosquito tigre.

Consejos y normas básicas

– El año pasado se registraron en la Rioja dos casos de chikungunya, 11 de paludismo y 7 de dengue, una enfermedad que en España, con 1.119 episodios notificados, duplicó los datos del año previo. ¿Preocupante o tan solo es la factura inevitable de la globalización y del resto de factores que citaba?

– Sí, según el último informe de la red de vigilancia, de dengue hubo en La Rioja cuatro casos en 2022, uno en 2023 y siete el año pasado, pero todos ellos eran importados. La gran epidemia de dengue está ahora en Sudamérica, Centroamérica, en el Caribe, Cuba… y había sido previamente más prevalente en el sudeste asiático. Hay diferentes serotipos y hay que vigilar a las personas que llegan de esos países porque el periodo virémico son unos días y el peligro está en que una persona llegue infectada, esté en fase virémica, le pique un mosquito y éste se infecte y pueda transmitir la infección a otra persona sana. Pero las autoridades están alerta y los médicos están también al tanto. Hay ya una vacuna comercializada de dengue y nosotros desde el Cretav tenemos técnicas a punto para apoyar el diagnóstico si fuese necesario.

– Pese a todo lo que se informa, las campañas, los consejos y las recomendaciones de los expertos, ¿se da cuenta el ciudadano de los riesgos que supone esto o no se le da importancia a las garrapatas y los mosquitos más allá de la molestia de un picotazo?

– Yo creo que ahora sí que la gente está empezando a sensibilizarse más, pero no podemos bajar la guardia porque luego todo se olvida. Si deja de sonar en las noticias parece que el problema ya no existe cuando realmente lo tenemos aquí. En ese sentido es muy importante hacer recordatorio casi constante y por eso intentamos hacer siempre nuestra labor de divulgación, hablar, por ejemplo, de la plataforma Mosquito alert; vamos a los colegios y hacemos talleres sobre garrapatas, charlas con asociaciones de cazadores o personas que salen al campo a recolectar setas, folletos, carteles... Y a la par, desde la Administración se hace un esfuerzo para lograr una red en la que están Agricultura, Medio Ambiente, Ganadería, Salud... y que cuando alguien en su ámbito perciba un problema emergente, un cambio, lo notifique y haya un primer grupo de alerta que sea capaz de poner los medios para vigilar. Hay muchas enfermedades que amenazan y en un momento dado pueden aparecer.

– Es clave en esto la responsabilidad y cooperación social, pero ¿qué más pueden o deben hacer los ciudadanos?

– Efectivamente, es muy importante la colaboración de los ciudadanos que, además, no deben olvidarse de cumplir esas normas y recomendaciones básicas en las que siempre insistimos para evitar los riesgos. No siempre es fácil, claro, porque cuando hay 40 grados no es sencillo llevar el pantalón largo y camisas de manga larga o los calcetines por fuera al salir al campo. Pero bueno, más allá de eso ahora hay un montón de niños de campamentos y en ese sentido sería muy importante prevenir un poco antes y desbrozar las zonas donde vayan a acampar, hacerles conscientes de que no se salgan de los linderos de los caminos, que intenten no sentarse en la hierba… Intentar minimizar los riesgos y que, sobre todo, se revisen. En caso de hallar una garrapata hay que retirarla lo antes posible, siempre con pinzas y sin añadir aceite ni ninguna otra sustancia, y guardarla, porque nosotros aquí podemos hacer la identificación del artrópodo y de sus microorganismos. Además es conveniente vigilar la zona de la picadura y detectar cualquier cambio en la coloración, forma o tamaño, por lo que recomendamos, en caso de duda, hacer fotos diarias con el móvil colocando al lado como referencia una moneda, un boli o cualquier objeto que nos permita comparar. Y, claro, ante la aparición de fiebre o cualquier otro síntoma, acudir al médico.

– ¿Cómo transcurre este año tras un invierno suave, una primavera húmeda y un arranque estival sofocante?

– Bueno, estamos viendo muchas personas picadas por garrapatas. En principio en La Rioja la tónica sigue como otros años, la garrapata que más pica es Ixodes ricinus, hay también algún caso de Hyalomma marginatus, no muchos, también hay alguno del género Dermacentor y de Rhipicephalus sanguineus, la garrapata asociada al perro, que también puede provocar infecciones bacterianas como la rickettsiosis. Al principio de cada semana hay picos de gente que ha venido el fin de semana a Urgencias y nos pasan la garrapata o que nos llaman o nos escriben correos, incluso de fuera de La Rioja, pidiendo consejo. Habitualmente recibimos muestras con sospecha de enfermedades transmitidas por artrópodos que nos llegan de otros hospitales de España, de Sevilla, de Burgos, de Canarias, de Zaragoza, de Lugo… Ésta es una labor de todos, hay que vigilar, colaborar, mantener la responsabilidad, seguir los consejos e invertir para poder seguir investigando porque todavía hay muchas cosas que quedan en interrogante, que no se curan o se curan solas, se autolimitan , pero que no se sabe cuál es el agente que está detrás. Los virus son un gran campo que nos queda por descubrir, por ejemplo. Hace unos días hemos publicado un artículo sobre garrapatas retiradas de visones en las que hemos detectado variantes de Ixovirus, virus nuevos que hemos denominado beronensis (de estirpe berona) y cretavensis (del Cretav). Estos virus están emparentados con otros virus trasmitidos por garrapatas que provocan enfermedad en personas en otras partes del mundo. Este estudio nos abre la puerta a futuros proyectos interesantes.