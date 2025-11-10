PSOE y UGT creen que los Presupuestos de La Rioja de 2026 «no cuidan los servicios públicos» Los sindicatos también han criticado que las cuentas del próximo ejercicio tampoco tienen «proyecto económico»

Reunión mantenida para analizar el proyecto de Ley de presupuestos de La Rioja para 2026.

El Grupo Parlamentario Socialista y representantes de UGT han analizado este lunes el proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para el próximo ejercicio. En una comparecencia, el secretario general del PSOE, Javier García, ha asegurado que «están marcados por una ausencia preocupante de proyecto de región». Además, con unas cuentas «irresponsables con los ingresos, porque consolidan una bajada de impuestos al 1% de los contribuyentes que nos hacen perder 200 millones de euros en el mandato para hacer políticas públicas».

García ha insistido en que el presupuesto «carece de justicia social, ya que no reparte de forma equitativa los recursos». El líder de los socialistas riojanos ha dicho que este proyecto de ley «no impulsa los servicios públicos y vuelve a ser decepcionante en materia económica, lo que refleja que este Gobierno no tiene una política industrial».

El mejor ejemplo de esto, ha dicho García, es que «en dos años y medio, el Ejecutivo del PP ha presupuestado 23 millones de euros para nuevos polígonos, y no ha ejecutado absolutamente nada». De hecho, para 2026 «se repiten las mismas inversiones».

Javier García ha recordado que, en el área de empleo y formación, este presupuesto «sufre una disminución muy significativa en varias partidas clave, lo que compromete la ejecución del Plan de formación profesional y empleo de La Rioja 2024-2028 firmado en el marco del diálogo social».

Así, el presupuesto de las políticas de empleo «se reduce en más de 2,7 millones de euros, lo que supone un menor apoyo a los ciudadanos y la reducción de las políticas activas de empleo».

Y, además, «se congelan las políticas de formación para el empleo, lo que va a disminuir las oportunidades de capacitación de los desempleados y las personas en situación vulnerable».

Por su parte, el secretario general de UGT, Jesús Izquierdo, ha puesto el acento en «la necesidad de reforzar más las partidas destinadas a servicios públicos, al tiempo que ha reiterado la preocupación del sindicato por la situación de las infraestructuras riojanas».

Además, ha manifestado «la necesidad de un Plan Industrial que potencie los sectores estratégicos, confiando en la apertura de una mesa de negociación que lo impulse de forma urgente».