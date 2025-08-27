El PSOE propone incorporar a los servicios de Salud el tratamiento del glioblastoma La superviviencia de los pacientes con este tumor cerebral se sitúa entre un año y año y medio

El PSOE presentará en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley en la que pide al Servicio Riojano de Salud (Seris) la incorporación a su cartera de servicios el tratamiento del glioblastoma. El diputado socialista Miguel González de Legarra ha explicado, en una nota de prensa, que el objetivo es «ofrecer una oportunidad» a quienes se enfrentan a este tipo de tumor cerebral que es «extremadamente agresivo, difícil de tratar y con un pronóstico que, hoy en día, sigue siendo lamentablemente desolador».

En la actualidad, el glioblastoma tiene una tasa de supervivencia media de entre un año y año y medio y solo el 5 % de pacientes alcanza los cinco años de vida. En España, según sus datos, se diagnostican unos 1.500 casos al año y aunque no disponen de la cifra regional, «no podemos mirar hacia otro lado y, además, existe una tecnología que ha demostrado ser útil para dar tiempo, para mejorar la calidad de vida y para ofrecer algo tan simple y tan valioso como esperanza», ha asegurado González de Legarra.

Se trata, ha detallado, del tratamiento con campos eléctricos alternos, conocido como TTFields, «que se administra mediante un dispositivo llamado Optune Gio, que es una tecnología innovadora, no invasiva, que se coloca sobre el cuero cabelludo del paciente y emite campos eléctricos de baja intensidad que interfieren con el crecimiento de las células tumorales».

González de Legarra ha señalado que los numerosos ensayos clínicos que se han hecho hasta el momento «demuestran que este tratamiento, combinado con la quimioterapia habitual, consigue prolongar la supervivencia libre de progresión del tumor y mantener la calidad de vida». Así, ha asegurado que se ha pasado del 5 % de tasa de supervivencia de cinco años al 13 % en quienes siguen esa terapia.

«Esto ya funciona en otros países y, también, en comunidades como Madrid, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana, donde los pacientes están recibiendo esta opción financiada por sus servicios públicos de salud», ha afirmado.

Mientras, en La Rioja «la única opción que tiene actualmente un riojano diagnosticado con esta enfermedad es costearse el tratamiento de su propio bolsillo, algo que supone un coste de 120.000 euros».

Por eso, «proponemos incorporar el tratamiento con TTFields a la cartera de servicios del SERIS, para pacientes con glioblastoma de reciente diagnóstico que hayan completado la cirugía y la quimio o radioterapia».