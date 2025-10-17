El PSOE reprocha al PP «falta de interés» en defender la igualdad de la mujer en el medio rural Orradre recrimina a los populares que «no han avanzado» en el desarrollo del pacto suscrito hace un año con varios colectivos

La Rioja Viernes, 17 de octubre 2025, 17:12 Comenta Compartir

La diputada regional socialista Sara Orradre ha denunciado este viernes el «nulo interés» de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, para desarrollar el Pacto por la igualdad de las mujeres en el medio rural en La Rioja.

En una nota, ha recordado que se trata de una iniciativa suscrita hace un año por representantes de medio centenar de colectivos, instituciones, asociaciones, partidos y entidades para visibilizar e impulsar a las mujeres rurales en la región.

Orradre ha indicado que este documento recogía diversas acciones y líneas de trabajo, así como el compromiso de promover el Estatuto de las mujeres rurales riojanas. Un año después de la firma, el Gobierno del PP no ha desarrollado este pacto y tampoco ha hecho absolutamente nada para desplegar el Estatuto de las mujeres rurales, aseguró.

«El Estado ha fomentado la titularidad compartida de explotaciones agrarias y se han reforzado los fondos para mujeres rurales» Sara Orradre Diputada del PSOE

En declaraciones recogidas por Efe, la diputada del PSOE lamentó «la falta de interés y de voluntad política del Ejecutivo regional», porque resulta «evidente» que la situación de las mujeres rurales no está entre las prioridades del presidente, Gonzalo Capellán, o de la consejera Manzanos.

Orradre destacó que esta situación contrasta con el trabajo del Gobierno de España, que ha impulsado una batería de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades que afectan especialmente a las mujeres en el medio rural.

Así, citó que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha promovido la incorporación de la perspectiva de género en la Política Agraria Común (PAC), lo que ha permitido establecer un trato preferente para las mujeres en las ayudas de la PAC.

Agregó que el Estado también ha fomentado la titularidad compartida en explotaciones agrarias, se han reforzado los fondos destinados a entidades de mujeres rurales y se ha creado el programa de mentoría 'Crecemos Juntas' para emprendedoras.

Este compromiso socialista con la igualdad se ha consolidado también a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde la igualdad de género se establece como uno de sus ejes transversales, dijo.

En materia de protección frente a la violencia de género, recordó que el Gobierno de España ha incorporado al Pacto de Estado un apartado específico que reconoce las particularidades que enfrentan las mujeres víctimas en entornos rurales, todo ello, «para diseñar respuestas más eficaces y adaptadas a sus realidades», concluyó.

Respuesta del PP

En respuesta a Orradre, el PP de La Rioja aseguró que es el partido que «más y mejor» trabaja por la mujer en el medio rural riojano, con políticas y actuaciones que visibilizan y reconocen su aportación en favor de la verdadera igualdad de oportunidades.