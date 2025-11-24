LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Aspecto de una zona de la fachada del centro. La Rioja

Educación | Logroño

El PSOE pide que Galiana explique en el Parlamento la situación del centro Marqués de Vallejo

La Rioja

logroño.

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:42

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud de comparecencia del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, para que informe de forma detallada sobre la situación del centro de educación especial Marqués de Vallejo, sobre todo de a reubicación de su alumnado afectado por el cierre del internado.

La diputada socialista Teresa Villuendas ha señalado, a través de una nota, que su deseo es que el consejero relate con precisión las actuaciones previstas por la Consejería en materia de infraestructuras y planificación educativa.

