El PSOE pide la adhesión de La Rioja a la Historia Clínica Digital Europea El grupo socialista ha anunciado que presentará una proposición no de ley en el parlamento regional

E. P. Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:32

El PSOE presentará en el Parlamento regional una proposición no de ley para la adhesión de La Rioja a la Historia Clínica Digital Europea, ya que según denunció hace unos días esta es la única comunidad española que no está adherida al sistema

El diputado socialista Miguel González de Legarra ha recordado que es un sistema que permite que los enfermos riojanos que van al extranjero pueden ser atendidos y acceder directamente a su historial clínico. Se trata de un procedimiento que «facilita mucho la atención a los enfermos, especialmente cuando están en el extranjero y no tienes la capacidad de expresarte con la fluidez y la facilidad que lo haces en tu país».

«Nos parece imperdonable que, a estas alturas, dos años después de llegar al gobierno, el Partido Popular ha sido incapaz de completar ese proceso que había sido iniciado por el Gobierno anterior», ha dicho el diputado regional.

Legarra ha señalado que el anterior Gobierno socialista dejó a La Rioja adherida a «prácticamente todos los sistemas nacionales de acceso a este tipo de servicios, salvo dos, y esos dos siguen exactamente en la misma situación en la que se encontraron este Gobierno cuando tomó la posesión».