PSOE e IU censuran al Gobierno por su inacción para evitar el cierre de CMP Automotive

La situación de dos plantas riojanas de la empresa multinacional CMP Automotive, con una amenaza de cierre que puede conllevar el despido de más ... de 200 trabajadores, ha sobrevolado el pleno del Parlamento que se está celebrando este miércoles en Logroño. La primera mención a la difícil situación de los empleados de estas dos factorías la trajo Javier García, secretario general de los socialistas riojanos, que denunció la inacción del Gobierno: «Usted ni se ha acercado a esos trabajadores. Esa es la falta de diálogo con la sociedad civil. No sirve conceder ayudas universales para que un vasco o un gallego puedan venir a comprarse un coche en La Rioja, sino trabajar para que las empresas del automóvil se queden en la región».

García ha comparado el caso de CMP Automotive con el de Talleres Líspar, cuya amenaza de cierre mereció la intervención del gobierno autonómico en la legislatura anterior: «Las gestiones de la presidenta Andreu, en contacto continuo con los trabajadores, permitieron que la empresa se quedase en La Rioja. Sin embargo, ¿ha hecho usted algo con CMP Automotive? No ¿Se ha reunido con los trabajadores? No».

El presidente Capellán no ha respondido a las preguntas muy concretas del jefe de la oposición. «Las preguntas estaban inicialmente formuladas sobre suelo industrial pero sale usted ahora con otras cosas», se excusó. En cualquier caso, ha señalado que los datos oficiales demuestran la llegada de nuevas empresas a La Rioja (tres en el primer trimestre de 2025).

El diputado de IU Carlos Ollero aprovechó una moción sobre ayudas públicas a empresas para reclamar también una solución para los trabajadores de las empresas de CMP Automotive: «Tenemos que denunciar una actitud impresentable por parte de la empresa, propia del siglo XIX, sin ningún respeto por los derechos de los trabajadores. No hay comunicación ni transparencia. Y tenemos que denunciar como inexplicable la actitud del Gobierno de La Rioja, que no está dando la cara ante el cierre de dos empresas importantes y la pérdida de trabajo. No ha sido capaz de reunirse con los dos comités de empresa ni de presionar a la empresa para tratar de mantener los puestos de trabajo. No está poniendo soluciones».