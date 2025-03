El PSOE da por muerta la autopista de alta tensión Tauste-Jundiz El diputado Jesús Mari García anuncia que Forestalia ha renunciado a su construcción al no presentar los proyectos constructivos, cuyo plazo concluyó el pasado 19 de marzo

Alberto Gil Logroño Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:11 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

No habrá línea de alta tensión Tauste-Jundiz. El gigante aragonés de las energías renovables Forestalia no ha presentado, dentro del plazo legal, los proyectos ... constructivos de los dos parques eólicos y de la línea de alta tensión que, atravesando prácticamente todo el territorio riojano, pretendía evacuar la energía producida en Aragón en el País Vasco: «La línea Tauste-Jundiz nunca será una realidad, ya que el pasado 19 de marzo finalizó el plazo para que la empresa solicitara la ejecución el proyecto y el acceso a la línea de alta tensión, junto con los proyectos constructivos», ha anunciado esta mañana el diputado socialista, Jesús María García. «El Ministerio competente -ha añadido- no ha recibido ningún proyecto constructivo por lo que es evidente que nunca se va a realizar».

García explicó que «únicamente queda pendiente una resolución del Ministerio para la Transición Ecológica en la que se dé por concluido el proyecto por desestimiento del promotor, pero lo que está claro es que no va para adelante y eso es una muy buena noticia para La Rioja». En este sentido, el diputado recordó que fue el Gobierno anterior, el del PSOE de Andreu, quien se opuso a los planes de Forestalia y la Dirección General de Energía del Gobierno de España quien aprobó una declaración de impacto muy condicionada y que «ha resultado ser clave»: «Como dijimos desde un primer momento -explicó Jesús María García-, el Ministerio hizo lo que tenía que hacer, tramitar una solicitud porque era su obligación, pero al mismo tiempo ponerle tales condicionantes que la hacían inviable». El diputado del PSOE recordó que «había hasta 84 condicionantes, y especialmente dos de ellos la había imposible: la exigencia de soterrar 27 kilómetros, con un sobrecoste de 50 millones de euros, y el visto buenos previo de las cuatro comunidades afectadas para el inicio de cualquier proyecto constructivo y que la empresa sabía que no tenía». García fue muy crítico con el PP y con el Gobierno actual de Gonzalo Capellán al que acusó de «utilizar este tema como arma arrojadiza contra el Gobierno de España y para sacar rédito político, siendo muy conscientes de que la DIA del Ministerio lo hacía inviable». El diputado recordó que «el pasado abril de 2024 reté en un pleno del Parlamento al presidente Capellán a dimitir si este proyecto no se paralizaba, que yo lo haría como diputado si saliera adelante». «Si el presidente hubiera aceptado el reto -agregó García-, hoy hubiera tenido que dirimir».

