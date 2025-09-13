Un proyecto de YMCA impulsará el empleo de los jóvenes en La Rioja

La Fundación la Caixa y el FSE promueven la inserción laboral a través de Más Empleo.

La Fundación 'la Caixa' ha seleccionado 52 proyectos de entidades sociales de toda España a través de la convocatoria Más Empleo Joven a los que destinará más de 27 millones de euros cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus. En La Rioja, la iniciativa apoyará con más de 445.000 euros un proyecto desarrollado por YMCA.

Como organismo intermedio del Fondo Social Europeo Plus, la entidad promueve esta convocatoria con el objetivo de fomentar la empleabilidad juvenil mediante el desarrollo de itinerarios de formación acreditada.

La iniciativa, cofinanciada con 19,1 millones de la Unión Europea y 8,3 millones de la Fundación 'la Caixa', cuenta con una dotación total de más de 27 millones de euros. Está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años que sean beneficiariosdel Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tengan un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tengan estudios.

Los itinerarios formativos deberán tener un enfoque eminentemente práctico y estar estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial, con el fin de reforzar las competencias clave para acceder a un empleo estable y de calidad.

«Queremos acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor. Por eso, a través de esta convocatoria reforzamos el compromiso de nuestros programas con la inserción laboral juvenil y la igualdad de oportunidades. De la mano de la Unión Europea, apostamos decididamente por la formación como palanca esencial para combatir el desempleo juvenil y reducir las desigualdades», ha asegurado el subdirector general de la Fundación 'la Caixa' , Marc Simón.

La resolución de la convocatoria Más Empleo Joven se suma a otras dos ya resueltas en 2024: Más Empleo y Más Infancia. Las tres han sido impulsadas por la Fundación 'la Caixa' y el Fondo Social Europeo Plus, y en conjunto cuentan con una dotación de 124 millones de euros.

Más Infancia impulsa 68 proyectos sociales. Por su parte, Más Empleo apoya 80 proyectos que impulsan itinerarios de inserción individualizados.