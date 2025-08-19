Bosonit, una de las empresas tecnológicas más punteras e innovadoras de La Rioja, está viviendoel proceso de exclusión con sensaciones encontradas: la responsabilidad ... empresarial y la querencia por el terruño. «La exclusión se produce porque, supuestamente, una parte del proyecto de Kyndryl no cumple con lo requerido. Pero su departamento legal no está de acuerdo y recurre porque considera que lleva razón y que la propuesta debe ser valorada, al igual que ha sido la otra», explica Manuel Sáenz Barrio. «Nosotros, como parte de la UTE, lo respaldamos, porque además consideramos que lleva razón. No pedimos ser los adjudicatarios, pero sí que se valore la propuesta», añade.

Para Sáenz Barrio, detrás hay «un buen trabajo y un gran esfuerzo, tanto en soluciones como en lo económico». «Como empresa riojana, para nosotros resulta estratégico ser parte de estos proyectos tan innovadores y singulares, de Inteligencia Artificial en español y en casa», analiza. «Tenemos el conocimiento y la experiencia y nos gustaría estar ahí con un papel de relevancia», abunda. Un proyecto de lenguaje que es «clave para La Rioja» y que debe seguir adelante. «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero europeo que, además, está asignado para este proyecto, que no puede ser movido a otra partida de gastos», explica.

Respecto a la carrera contra el crono que se plantea ahora, Sáenz Barrio tiene claro que su proyecto cumpliría los plazos. «Uno de nuestros puntos fuertes es la experiencia previa, tenemos partes avanzadas y personal preparado para llegar a la fecha», concluye.