Manuel Sáenz Barrio, CEO de Bosonit. Sonia Tercero

Manuel Sáenz Barrio | Bosonit

«Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»

El responsable de la tecnológica riojana reclama que la propuesta elaborada junto a Kyndryl «sea valorada»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Martes, 19 de agosto 2025, 07:17

Bosonit, una de las empresas tecnológicas más punteras e innovadoras de La Rioja, está viviendoel proceso de exclusión con sensaciones encontradas: la responsabilidad ... empresarial y la querencia por el terruño. «La exclusión se produce porque, supuestamente, una parte del proyecto de Kyndryl no cumple con lo requerido. Pero su departamento legal no está de acuerdo y recurre porque considera que lleva razón y que la propuesta debe ser valorada, al igual que ha sido la otra», explica Manuel Sáenz Barrio. «Nosotros, como parte de la UTE, lo respaldamos, porque además consideramos que lleva razón. No pedimos ser los adjudicatarios, pero sí que se valore la propuesta», añade.

