Adrián Martín, en la sede de Proyecto Hombre. P. H.

Adrián Martín

Psicólogo de Prevención en el Programa Reconecta
«Los jóvenes no perciben el alcohol y el tabaco como drogas»

Martín explica que el consumo se convierte «en la solución fácil a los problemas, sobre todo en una sociedad que quiere todo ahora y no tolera la frustración»

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:28

Comenta

Proyecto Hombre lleva décadas lidiando con las adicciones. El perfil de sus usuarios ha ido cambiando con el paso de los años y también los ... problemas de los que llaman a su puerta. Entre esas nuevas realidades están la juventud de algunos de sus usuarios o la aparición de nuevas sustancias de abuso, como los móviles, las apuestas en línea o los videojuegos. Pero hay problemas que se mantienen latentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

