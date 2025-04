«Es el principio de una lucha que durará hasta que muera, no hay curas mágicas»

Manuel, nombre ficticio, empezó a consumir a los 13 años y tras una vida devorada por el alcohol y el 'speed' tocó fondo a los ... 54. «Tengo familia y ellos estaban en casa mientras yo dormía en el coche. Mis hijos me tenían miedo, mi mujer no me quería ni mirar», recuerda.

Fueron casi cuatro décadas en la que le dio tiempo a arruinar a sus padres, dejarlos tirados, convertirse en un pésimo marido y padre y cometer mil errores. Y todo manteniendo un trabajo y una realidad aparentemente normal. «pero mi vida era una mierda», relata. Pero con 54 años, cuando solo pensaba en quitarse de en medio para «no hacer más daño», llegó «un momento de lucidez», la primera vez en la que pidió ayuda. Acudió a Urgencias y salió con una cita previa para Proyecto Hombre. «El día que dejé de consumir me desaparecieron doscientos contactos del teléfono más los que borré yo», recuerda de esa decisión de hacer tábula rasa.

Quince días sin droga fueron la antesala de los diez meses que lleva en la comunidad terapéutica. «Pero para mí no e es eso, son compañeros, gente de total confianza que están en el mismo barco que yo. La casa es la mejor terapia, porque veo mis fallos en los demás y al revés», sintetiza Manuel.

Diez meses largos en los que se despierta y se acuesta pensando en que ese día no va a consumir o que ya ha logrado sumar otra jornada más a la abstinencia. «Sé que solo es el principio de una lucha que durará hasta que me muera porque aquí no hay curas mágicas. Nos enseñan a gestionar todo, a quererte y a valorarte», explica. «Ahora me siento aliviado, con esperanza. Me siento querido por mi familia. Esto es vivir, he recuperado la vida», añade.

Pero en esa nueva vida, sabe que habrá muchos miedos y dudas. «Ahora estoy en una burbuja con mis compañeros y por una parte deseo volver a mi casa, con mi mujer y mis hijos. Pero acojona, da vértigo. Son sentimientos enfrentados, aunque sé que hasta que no vean que soy capaz de afrontar mi realidad fuera, no voy a dejar la comunidad. No quiero volver a caer», concluye.