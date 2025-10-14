El programa de salud mental juvenil 'R-HAZ-T' incorpora formación en manejo del estrés Este servicio ofrece atención dos días por semana, los martes y jueves de 16 a 20 horas, tanto de forma presencial como por medios telemáticos

El programa de salud mental 'R-HAZ-T', impulsado por el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ) del Gobierno de La Rioja, incluye diversas acciones para la promoción del bienestar emocional entre los jóvenes, con la novedad de formación en técnicas de manejo del estrés en distintos municipios.

'R-HAZ-T' es un programa que acompaña, forma y orienta, pero sobre todo, conecta con los jóvenes a través de sus propios canales y lenguajes.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, acompañado por el psicólogo Alberto Ávila y el psiquiatra infanto-juvenil Ignacio González Yoldi, han presentado este martes la tercera edición de este programa, ha informado el Ejecutivo regional en una nota.

Alcaide ha destacado que la salud mental de los jóvenes es hoy uno de los mayores retos actuales en la sociedad y el IRJ quiere estar ahí, «escuchando y ofreciendo ayuda real a todos aquellos que lo necesitan».

Así, combina atención psicológica personalizada, formación especializada, actividades de sensibilización y propuestas de ocio saludable, a través de sesiones presenciales y telemáticas, talleres prácticos, charlas con expertos y actividades con música.

La sala 'Te Ecucho Joven' es el espacio del servicio de orientación psicológica del IRJ dirigido a jóvenes residentes en La Rioja, de entre 14 y 35 años, así como a sus familias o a profesionales que trabajan con ellos.

Este servicio ofrece atención dos días por semana, los martes y jueves de 16 a 20 horas, tanto de forma presencial como por medios telemáticos.

La atención es gratuita, confidencial y adaptada a cada caso, con el propósito de ofrecer respuestas ágiles ante situaciones de malestar emocional o necesidad de asesoramiento, ha subrayado Alcaide.

El programa, como ha destacado Yoldi, refuerza este año su dimensión formativa con un amplio calendario de actividades diseñadas para formar, sensibilizar y dotar a los jóvenes de herramientas prácticas para el cuidado emocional.

Entre ellas, destacan los encuentros dirigidos a asociaciones e impartidos por este psiquiatra infantojuvenil, quien abordará temas como la ansiedad (16 de octubre), la adopción (6 de noviembre), los trastornos de la conducta alimentaria (15 de enero), los trastornos psicóticos (5 de febrero), la disforia de género y la orientación sexual (5 de marzo), el trastorno obsesivo compulsivo (16 de abril) o la discapacidad intelectual (7 de mayo).

También acercará otros temas a los jóvenes a partir de tercer curso de ESO y hasta los 22 años, en distintas cabeceras de comarca, donde se fomentará la participación directa.

El IRJ mantiene su programa de formación telemática en bienestar emocional, con doce sesiones de hora y media a través de la plataforma Zoom.

Estas formaciones abordan temas prácticos vinculados al día a día de los jóvenes, desde el equilibrio entre estudio, trabajo y vida personal hasta la gestión del estrés, el sueño reparador, la alimentación saludable, el mindfulness o la autoestima.

A lo largo del curso también se ofrecerán sesiones dedicadas al uso responsable de las redes sociales, la construcción de relaciones sanas, la resiliencia emocional o la identificación y manejo de la depresión. La inscripción puede realizarse a través de las redes sociales y la página web del IRJ.

De manera complementaria, el programa incorpora una nueva formación en técnicas de relajación y manejo del estrés, con sesiones presenciales de hora y media de duración impartidas en distintos municipios.

Como parte del programa, el 'R-HAZ-T Fest' ofrecerá sesiones de música en diferentes cabeceras de comarca, con la presencia del psicólogo del IRJ y puntos informativos sobre bienestar emocional.