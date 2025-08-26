LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

¿Qué productos exporta La Rioja a EE UU?

El vino supone el 50% de las ventas en el país norteamericano, pero también hay un importante comercio de conservas, frutas y verduras P2-3

Martes, 26 de agosto 2025, 08:03

Los aranceles de Trump ya hacen caer las exportaciones riojanas a EE UU un 9,5%. El descenso se produce aún con las tarifas en ... el 10%, antes de que entre en vigor el acuerdo que las elevará al 15% para todos los artículos.

