¿Qué productos exporta La Rioja a EE UU?
El vino supone el 50% de las ventas en el país norteamericano, pero también hay un importante comercio de conservas, frutas y verduras P2-3
Martes, 26 de agosto 2025, 08:03
Los aranceles de Trump ya hacen caer las exportaciones riojanas a EE UU un 9,5%. El descenso se produce aún con las tarifas en ... el 10%, antes de que entre en vigor el acuerdo que las elevará al 15% para todos los artículos.
Te explicamos en este gráficos cuáles son los principale sproductos que exporta rioja a Estados Unidos.
Principales productos que se exportan a EEUU
Datos en millones de euros
Bebidas (vino)
26,01
Conservas
(carne o pescado)
7,06
4,31
Caucho
Conservas
(fruta o verdura)
3,62
Máquinas y aparatos mecánicos
2,64
2,24
Calzado
2,08
Madera
Aparatos, material electrónico
0,85
Aluminio y sus manufacturas
0,75
0,7
Carne y despojos
