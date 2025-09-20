LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los problemas de salud mental disparan las demandas de consulta hasta las 24 diarias

Con más de 3.000 nuevos diagnósticos anuales, el consumo de fármacos antidepresivos ha crecido en La Rioja el 23,3% desde 2019

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:43

Invisible, latente y larvado durante décadas, el drama de la salud mental comenzó a emerger a la par que el covid y, tras la pandemia, ... comenzó a asomar a la superficie un descomunal pico de un todavía desconocido iceberg. Se intuía en parte, pero los temores se han convertido en una realidad que ha empezado a tensionar el sistema sanitario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas dos personas que vendían droga en su vivienda de Logroño y a domicilio
  2. 2 Tercer día de protesta en el IES Sagasta por el veto al velo
  3. 3 Los consejos de la Policía Nacional para que no te roben en el cohete de San Mateo
  4. 4

    Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
  5. 5

    Las infracciones cometidas por menores extranjeros en La Rioja caen casi a la mitad en diez años
  6. 6

    Estonia y Polonia denuncian la intrusión de cinco aviones de combate rusos en el Báltico
  7. 7 La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán
  8. 8

    El alguacil, guardián de calles y memorias
  9. 9 Denuncian al conductor de una ambulancia por dar positivo en cocaína
  10. 10

    «Intentaba repetirme constantemente que debía disfrutar de este momento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los problemas de salud mental disparan las demandas de consulta hasta las 24 diarias

Los problemas de salud mental disparan las demandas de consulta hasta las 24 diarias