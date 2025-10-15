LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Primera reunión de la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de La Rioja. G. R.

Primera reunión de la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector

El objetivo de este órgano es mejorar la coordinación y eficacia en la atención a las personas más vulnerables

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:30

Comenta

La nueva Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Acción Social de La Rioja ya es una realidad. El presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, ha presidido la constitución de este órgano de participación que, por primera vez, reúne a representantes de varios departamentos de la Administración autonómica y a las principales entidades sociales de la Comunidad para coordinar las políticas públicas dirigidas a las personas más vulnerables de La Rioja.

El objetivo de la Mesa del Diálogo Civil, mejorada a través de su reforma vía Decreto 28/2025, de 17 de junio, es favorecer la participación del Tercer Sector en el diseño y desarrollo de las políticas sociales, especialmente en la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza o riesgo de exclusión social.

Como novedad, la presidencia de este órgano, que se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año, recae en el jefe del Ejecutivo regional y su vicepresidencia en la titular de la Consejería de competente en materia de políticas sociales. Del mismo modo, reúne a responsables de siete direcciones generales del Ejecutivo autonómico como respuesta al enfoque transversal que precisan estas políticas. Además, cuenta con nueve vocalías para representar a un sector amplio que agrupa a 47 entidades integradas en la Plataforma del Tercer Sector Social, formada por EAPN Rioja, la Federación Riojana del Voluntariado Social y CERMI La Rioja.

La Mesa del Diálogo Civil está compuesta por la Presidencia, una Vicepresidencia, 16 vocalías (9 en representación de las entidades del Tercer Sector y 7 de la Administración General) y una Secretaría con voz, pero sin voto. En su composición se garantiza el principio de participación equilibrada entre mujeres y hombres y la representación de las áreas más vinculadas al bienestar social: servicios sociales, dependencia, discapacidad, mayores, salud, educación, empleo, vivienda y hacienda.

