Los Premios Impronta, en busca del sentido de la vida Con protagonistas como los galardonados Manuel Ruiz Hernández, Eduardo Sáenz de Cabezón y Jesús Vicente Aguirre, la información, que pretende descubrir y compartir la verdad, es «más crítica, útil, rigurosa» y menos aburrida

Diego Marín A. Logroño Viernes, 17 de octubre 2025, 18:47

Un enólogo, un matemático y un cantautor… Parece el comienzo de un chiste pero es el desenlace un una historia de méritos. Manuel Ruiz Hernández, Eduardo Sáenz de Cabezón y Jesús Vicente Aguirre, los galardonados con los Premios Impronta 2025, no sólo son la mejor representación de nuestra región, sino también los protagonistas de la información de Diario LA RIOJA. Porque el reportaje, tal y como lo definió Pío García, presentador del acto junto con Isabel Martínez, consiste en «ir a un sitio, hablar con la gente y contarlo de la mejor forma posible», y si las personas con las que dialogas son Manuel, Eduardo o Jesús Vicente, la verdad, que es lo que se debe perseguir, descubrir, demostrar y compartir en los medios de comunicación, será la base de un «periodismo más crítico, riguroso y útil, que no aburra», tal y como defendió Teresa Cobo, directora de este periódico.

Claro que, además de esa sucesión de discursos en los que los protagonistas se pusieron serios, antes y después de la gala hubo un clima distendido en Bodegas Franco Españolas, primero con los saludos, reencuentros y posados para las fotos, y más tarde, con los brindis y el ágape servido por Singularis Catering. En ese desfile los primeros en posar fueron la cuarentena de miembros del coro Con Dos Bemoles junto al que fue su director durante veinte años, Jesús Vicente Aguirre. Los músicos cerraron el acto puesto que el broche final fue su emotiva interpretación de la canción de Carmen, Jesús e Iñaki, convertida ya en himno popular, no oficial, de la comunidad autónoma, 'La Rioja existe', junto al cuarteto de cuerda de alumnos de la Universidad de La Rioja.

El propio Manuel Ruiz entró a la sala y, en principio, discretamente, despacio, con su bastón de académico, sin darse importancia, y tuvo que ser rescatado después para poder ser fotografiado junto a su familia. El exalcalde socialista de Logroño, Tomás Santos, se adelantó a los diputados regionales del PP María Teresa Antoñanzas, Víctor Visairas y Cristina Maiso, y también a Héctor Alacid, de Vox. Después llegaron los altos cargos del PSOE Javier García, Emilia Fernández y Beatriz Arraiz. Entre medio, actores de la cultura regional como la presidenta del Ateneo Riojano, Evelyn Pérez, José Antonio Olarte, Martín Nalda y Olivia Berdonces, presidenta del Orfeón Logroñés, además de la rectora de la UR, Eva Sanz; el director de Relaciones Institucionales de UNIR, Alberto Canals; la directora territorial de CaixaBanks en La Rioja, Isabel Moreno; la jefa provincial de Tráfico, Beatriz Zúñiga; y el presidente de AscaRioja, Joaquín Sanz.

Ampliar El público asistente a la gala de los Premios Impronta 2025. Justo Rodríguez

Finalmente aparecieron las concejalas populares Celia Sanz y Leonor González Menorca, la directora general de Turismo Virginia Borges y, como guinda, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, los consejeros Alfonso Domínguez y Belinda León, y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández. Entre los hombres predominó el traje oscuro sin corbata y, entre las mujeres, el vestido estampado y colorido.

Micrófono en manos, el jefe de Redacción de Diario LA RIOJA, Pablo Álvarez, preguntó a los patrocinadores del evento por su titular deseado para 2026 y las respuestas fueran: la paz mundial, la mejora de la salud mental, que Logroño sea capital comercial europea, y La Rioja, destino de los proyectos personales de los jóvenes. Los anhelos expresados el año pasado fueron el fin de la guerra en Ucrania, el pleno empleo y la mejora del PIB de La Rioja.

Ampliar Goyo Eama, Marta Fernández, Gonzalo Capellán y Teresa Cobo entran a la sala. Justo Rodríguez

Los galardonados, por otra parte, ofrecieron en los vídeos introductorios su definición del sentido de la vida. Aguirre defendió «una sociedad más justa, en la que nadie quite la vida a nadie y en la que la igualdad sea posible». Ruiz Hernández defendió el «esfuerzo» y la necesidad de inducir a la juventud «a cierta osadía» puesto que en esta «carrera de obstáculos hace falta audacia». Sáenz de Cabezón aspiró a que «cada vez, lo que hagamos juntos, sea más grande», aunque él, elegido por el público, agradeció esa insólita magia de que haya sido premiado un científico y no un 'influencer' o un holograma, si bien es cierto que también es presentador de televisión. «Los vecinos y la familia son esa gente que, aunque te conocen, te siguen queriendo», destacó.

En esa línea, Gonzalo Capellán recordó una máxima de Manuel Ruiz: «Cuanto te encuentres en una encrucijada, elige siempre el camino más difícil», porque es el que te hará crecer.