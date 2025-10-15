LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas hacen la compra en un supermercado. J. R. Ladra | Colpisa

Los precios bajaron un 0,4 por ciento en septiembre en La Rioja mientras suben un 2,8% en tasa interanual

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles

La Rioja

Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:32

Comenta

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,8 por ciento en La Rioja en septiembre en tasa interanual, 7 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la subida de septiembre la tasa interanual vuelve a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en La Rioja disminuyó un 0,4 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1 por ciento, informa Europa Press.

Donde más subieron los precios en La Rioja respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,4 por ciento más que en septiembre de 2024 (+0,9 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,4 por ciento más (+0,6 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,5 por ciento más (+0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,5 por ciento más (+0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -2 por ciento (+0,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3 por ciento.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5 por ciento), Comunitat Valenciana (3,4 por ciento) y Baleares (3,3 por ciento). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2 por ciento), Murcia (2,4 por ciento) y Catalunya(2,6 por ciento).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 Herido un hombre por la explosión de una bombona de butano en su casa de Pérez Galdós
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    En agosto, de escapada a Castilla y León
  10. 10 Estudiantes y sindicatos convocan una huelga este miércoles en apoyo a Palestina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los precios bajaron un 0,4 por ciento en septiembre en La Rioja mientras suben un 2,8% en tasa interanual

Los precios bajaron un 0,4 por ciento en septiembre en La Rioja mientras suben un 2,8% en tasa interanual