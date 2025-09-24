Una portada diferente

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

La evolución de la maquetación del periódico en los últimos 50 años ha sido notoria, como se puede apreciar en la portada que reproducimos junto a estas líneas, que fue publicada el 24 de septiembre de 1970. Aquel día el diario, entonces Nueva Rioja, quiso destacar dos noticias por encima de las demás hasta el punto de rodear la denominación de la publicación, algo impensable hoy en día. La retirada de Siria de Jordania para ayudar a la OLP fue la información más destacada, por encima incluso de la subida del pan, que no es poca cosa y que a buen seguro leyeron con apetito nuestros lectores. Eso sí, la pieza de 800 gramos permaneció invariable, como quedó aclarado entre paréntesis.