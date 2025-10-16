Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada» La formación convocará un congreso a comienzos del próximo año con la aspiración de ser un partido mayoritario

Sergio Martínez Logroño Jueves, 16 de octubre 2025, 16:56

Por La Rioja abre una «nueva etapa» en su corta andadura, en busca de consolidar su organización y de seguir «una dirección más marcada y concreta». Después de su surgimiento hace dos años, a las puertas de las elecciones regionales y municipales, la formación política ha presentado un decálogo «que vamos a incorporar a los estatutos como acción fundamental del partido», entre los que se incluyen puntos como un plan de infraestructuras para los próximos treinta años o el acceso a los productos y servicios de primera necesidad en todos los municipios.

El portavoz de la formación, Miguel Gómez Ijalba, ha recalcado que el estreno de su sede (Pérez Galdós, 86, Logroño) representa «un lugar que queremos que sea para todos, ya que Por La Rioja se ha caracterizado siempre por ser un partido de calle, formado por gente que vive el pulso de La Rioja y que vemos esa realidad que no nos quieren enseñar el resto de partidos políticos que tienen intereses en el ámbito nacional».

Para ello, Por La Rioja presentaba un «decálogo con puntos claros de compromiso con el ciudadano, como la necesidad de pactar un plan de infraestructuras a treinta años para convertirnos en una comunidad puntera a nivel nacional». También incidía en la «necesidad de elaborar una Ley de Realidad Rural, que establezca como prioritario al sector primario», detallando, por ejemplo, que «el precio del kilo de uva debe ser como mínimo de dos euros».

Igualmente, Gómez Ijalba ha hablado de que «La Rioja se hace también dotando a los pueblos de servicios, de provisión de alimentos, de cajeros automáticos, de educación, de espacios de socialización». Entre sus puntos específcos, «que ningún niño se encuentre a más de veinte minutos de un centro educativo» o que «el centro médico abierto más cercano no se encuentre a más de 12 kilómetros».

La defensa de que gobierne la lista más votada, la preferencia a empresas locales en contrataciones públicas o la financiación de proyectos municipales son otros puntos del decálogo de la formación.

Por otra parte, Sonsoles Soriano, secretaria general de Por La Rioja, se ha referido al futuro de la organización con la mirada puesta en el congreso que celebrará a comienzos de 2026, calificándolo de «muy necesario para afianzar nuestro equipo de manera más efectiva y nuestra política de actuación». «Las bases estaban pero necesitábamos una dirección más marcada y ahora estamos concretándola mucho más», añadía.

En cuanto a las aspiraciones del partido, Gómez Ijalba señalaba que «aspiramos a ser un partido mayoritario y si no lo somos, si alguien quiere gobernar con Por La Rioja, tendrá que asumir nuestro decálogo».