Manuel Laguna y Alberto de Pablo, en el acto de donación. J. S. P.

La Policía dona 972 euros a AFA Rioja

La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha acogido este miércoles la entrega de un cheque con la cantidad de 972,32 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja (AFA Rioja), cantidad recaudada de la Jornada de Puertas Abiertas que tuvo lugar el pasado domingo 9 de noviembre en las instalaciones de la Jefatura.

Al acto acudió el jefe superior de Policía, Manuel Laguna Cencerrado y el presidente de AFA Rioja, Alberto de Pablo García.

El Presidente de AFA Rioja ha querido resaltar 'lo difícil que es esta enfermedad, tanto para los propios enfermos como para todos sus familiares y su entorno. Además de lo importante que son las diferentes terapias que se llevan a cabo en la Asociación y la gran mejora que ven en los enfermos'.

En la Jornada Solidaria, los niños y sus familiares pudieron ver más de cerca la labor policial y después disfrutar de un almuerzo solidario por un euro, cuyo fin era la donación a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de La Rioja).

La exhibición y demostración de Medios y Unidades Policiales consistió en una demostración de cómo trabajan en equipo diferentes Unidades como: Grupos Operativos Especiales de Seguridad (G.O.E.S), Unidad de Guías Caninos, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos – Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico (TEDAX-NRBQ), Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Unidad Aérea de la Policía (dron y helicóptero).

También pudieron ver cómo trabaja la Brigada Provincial de Policía Científica y ver cómo se detectan las huellas dactilares en algunos delitos o cómo es el traje y el robot de los Tedax (Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos).

