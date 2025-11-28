Plazas, mensajes cariñosos y reciclaje, en el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Logroño Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

Una plaza convertida en parking

Un vecino de la plaza Virgen de la Esperanza de Logroño lamenta que el espacio, «creado gracias al esfuerzo de generaciones anteriores para disponer de una zona agradable y de convivencia», se haya transformado en lo que describe como «el parking de la Gran Vía». Señala que el acceso está limitado a carga y descarga, pero algunos conductores actúan como si dispusieran de un aparcamiento privado, permaneciendo allí durante horas. Recuerda que en la plaza viven 179 vecinos y, según afirma, «seguro que hay 200 coches», por lo que si todos hicieran lo mismo se regresaría al «caos» anterior. Considera una falta de convivencia y reclama respeto al uso de un espacio «pensado para disfrutar», añadiendo que, si no hay control, «casi sería mejor pintar una plaza para cada vecino», como opción irónica, antes de permitir el desorden actual.

Un cariñoso mensaje

La segunda llamada transmite un sentido agradecimiento dirigido a la séptima planta del Hospital San Pedro, especialmente a la zona de Infecciones. El lector explica que su mujer estuvo ingresada durante una semana y que tanto enfermeras como auxiliares, médicos y personal de limpieza la trataron «como a una reina». Asegura que la atención fue «impecable» y que hicieron todo lo posible para hacer más cómoda la estancia de ambos. Por ello, quiere reconocer públicamente la labor de estos profesionales y subrayar que, gracias a ellos, la sanidad pública demuestra cada día su «total eficacia».

El juego en los jóvenes

Una lectora manifiesta su preocupación por el aumento de adicciones al juego entre los jóvenes y la «continua apertura de nuevos salones de apuestas». Señala que expertos en salud advierten de este incremento, mientras que las administraciones conceden más permisos, lo que considera una contradicción absoluta. Afirma que si existe un problema creciente, la solución no puede ser multiplicar la oferta de locales, sino limitarla. Propone que no se autoricen más aperturas e incluso que se estudie el cierre de algunos establecimientos, insistiendo en que la prioridad debe ser la protección de la juventud y no el interés económico de estas empresas.

Una valla que gira con el sol en las Chiribitas

La cuarta intervención la realiza un barrendero que trabaja en el parque de las Chiribitas de Logroño. Explica que un particular se ha apropiado de una valla utilizada para proteger materiales de obra y la utiliza para reservarse un espacio donde aparcar su coche. Asegura que lo hace en el aparcamiento «de detrás del IES Hermanos D'Elhuyar, en el camino que lleva a la pista de petanca». Según relata, durante el día la coloca verticalmente para «impedir que otros estacionen y, al regresar por la tarde, la pone en horizontal para ocupar de nuevo el hueco». Asegura que incluso aparca parcialmente sobre la acera, apropiándose de un espacio público. El trabajador afirma disponer de fotografías y pide que se actúe ante lo que considera un «abuso evidente».

Reciclaje en los restaurantes

La última llamada reflexiona sobre el reciclaje en sociedades gastronómicas, restaurantes y comercios de alimentación, y plantea si realmente cumplen con la separación de residuos. El lector duda de que así sea y pide empezar «por lo básico», señalando que en muchos casos no se realiza correctamente. Añade que la calle Laurel «desprende malos olores y que el estado del alcantarillado tampoco ayuda». Concluye insistiendo en que separar residuos «cuesta poco», e incluye también a ultramarinos y fruterías entre los sectores que deberían mejorar estas prácticas.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla La pasarela peatonal del Ebro necesita dos barandales

Ampliar

«En las escaleras de acceso a la pasarela del Ebro se necesitan dos barandales a izquierda y derecha», demanda un lector en nombre, especialmente de aquellas personas que «ya tienen edad». Incluso asegura que un colectivo ha enviado una carta al alcalde de Logroño planteándole una reclamación que consideran que beneficiaría a todos los ciudadanos que la utilizan.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.