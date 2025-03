Zaragoza y Burgos competirán con la UR con otras 172 plazas de Medicina

La implantación de los estudios de Medicina en La Rioja se ha convertido en un asunto recurrente que este jueves Vox ha vuelto a ... sacar a relucir en el Parlamento regional, calificando de «improvisación permanente» una «promesa hecha hace 17 años». Tras escuchar las críticas del parlamentario Ángel Alda, que ha exigido que los estudios «empiecen con todas las garantías», el consejero Alberto Galiana ha confirmado que estos llegarán al campus logroñés en el curso 2026-2027 y que supondrán «un grandísimo salto adelante». Lo que no ha adelantado es dónde se ubicará, una localización que se comunicará «en breve».

«La decisión final se anunciará cuando proceda», ha defendido el consejero de Educación, puesto que se quieren estudiar todas las opciones «huyendo de la precipitación». «Fundamentalmente, los criterios que se están teniendo en cuenta son proximidad a instalaciones sanitarias; viabilidad técnica desde diferentes puntos de vista, arquitectónicos, patrimoniales, urbanísticos...», ha añadido.

Esa confirmación de fechas pero no de lugar ha llegado el mismo día que en Zaragoza el presidente aragonés participaba en el anuncio de que la Universidad San Jorge impartirá Medicina a partir de este mes de septiembre. La institución educativa perteneciente al Grupo San Valero ofertará cien plazas en su campus, una competencia directa para Logroño, y que se añaden a las 265 plazas ya existentes en la comunidad vecina. «Uno de los problemas que tiene la sanidad en Aragón y en el resto de España es que no tenemos profesionales suficientes para atender las prestaciones», ha esgrimido el presidente Jorge Azcón.

No será el único campus muy próximo a la comunidad que abrirá sus puertas. Al mismo tiempo que la Universidad de La Rioja tiene previsto implantar esos estudios, la Universidad de Burgos también ofertará 72 pupitres. Y en España las facultades seguirán multiplicándose. Si en este curso han comenzado los estudios en la Universidad Antonio de Nebrija (privada) y Huelva (pública), para el próximo también se añadirán la Universidad CEU Fernando III de Sevilla y la universidad Politécnica de Cataluña.

Esta ampliación en el número de plazas para paliar el déficit de profesionales sanitarios también cuenta con sus detractores, que argumentan que las nuevas facultades pueden no cumplir los parámetros de calidad exigible o que no habrá profesores suficientes. El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina o la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, por ejemplo, han sido algunas de las voces críticas con estas iniciativas al considerar que España sufre «déficit concreto de especialistas y no una falta indiscriminada de profesionales, como se trata de vender».