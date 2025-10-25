LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un momento de la manifestación en la calle Murrieta. Efe

La plataforma estatal 'La fuerza de las mujeres' se manifiesta en Logroño contra la violencia institucional

Se ha elegido la capital riojana por ser una ciudad pequeña | Las participantes han portado distintas pancartas con lemas como 'La prostitución no es un trabajo, es violencia'; 'El consentimiento no se compra'; 'No son clientes, son violadores'

La Rioja

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:08

Comenta

Un centenar de personas, convocadas por la plataforma feminista estatal 'La fuerza de las mujeres es el futuro de todas', se han manifestado este sábado por el centro de Logroño en contra de la violencia institucional y de la conocida como 'ley trans'.

Esta manifestación ha comenzado en el Palacio de Justicia de La Rioja con una gran pancarta como protagonista, en la que se podía leer el nombre de la plataforma convocante, a la que se han sumado numerosas pitadas y se han coreado frases como 'ser mujer no es un sentimiento', 'leyes trans, misoginia y capital'; y 'no queremos reducción de penas', según informa Efe.

Además, las participantes han portado distintas pancartas con lemas como 'La prostitución no es un trabajo, es violencia'; 'El consentimiento no se compra'; 'No son clientes, son violadores'; y 'Ruge la fuerza de las mujeres contra la violencia económica'.

La portavoz de la de la asociación riojana 'Kirké. Feministas en Acción', Isabel Ilzarbe, quien también ha ejercido como portavoz de la plataforma estatal, ha destacado, en un encuentro informativo, que en el Palacio de Justicia riojano, presuntamente, se podría estar produciendo violencia institucional hacia las víctimas de violencia machista.

Ha resaltado que ha habido un incremento «notable» de las denuncias sobre violencia de género y «en España se denuncian unas 14 agresiones sexuales al día», lo que es «un signo claro de la violencia que sufren las mujeres», ha asegurado.

Además, se ha referido a la precariedad laboral, que «afecta de forma especial a las mujeres porque son las que, en general, cuidan de la familia y tienden a reducir las jornadas laborales, lo que puede bloquear sus carreras» profesionales.

Durante la manifestación se han leído varios manifiestos, en los que se ha afirmado que esta plataforma ha salido este sábado a la calle por quinto año consecutivo.

Se ha elegido Logroño por ser una capital pequeña, dado que «en las capitales de provincia, bajo esa falsa calma que todo lo silencia, se esconden las mismas violencias, las mismas injusticias, las mismas desigualdades», por lo que la plataforma apuesta por «romper ese silencio».

